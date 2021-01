Hotgirl giúp “người tình” chuyển hàng khóc nức nở khi gặp mẹ

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 22:00 PM (GMT+7)

Để thanh toán số nợ 50 triệu đồng, Thủy đã đồng ý với “người tình” đi vận chuyển ma túy. Nhận bản án vô thời hạn, Thủy khóc nức nở khi nhìn thấy mẹ.

Vận chuyển ma túy để trả nợ “người tình”

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi), trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo mặc bộ đồ mỏng ngồi co ro, môi tím tái. Theo bị cáo, người nhà chưa kịp tiếp tế vào. Đến dự tòa chỉ có mẹ của Thủy và một người thân ngồi ở hàng ghế cuối cùng của phòng xử án.

Bị cáo Thủy cho biết mình là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp 9, Thủy bỏ học giữa chừng đi làm thuê. 20 tuổi, thiếu nữ này kết hôn và sinh con đầu lòng. Với ngoại hình dễ nhìn, bàn tay khéo léo, Thủy xuống TP.Vinh xin học nghề, rồi làm việc thuê ở spa. Công việc thu nhập không cao nhưng cũng đủ cho Thủy nuôi con.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình làm việc ở phố, Thủy nảy sinh tình cảm với người đàn ông tên Đậu Anh Tuấn hơn mình gần 30 tuổi, người cùng quê. Do hai người có tình cảm với nhau nên ngày 30/7/2020, Thủy gặp Tuấn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại nhà nghỉ, Đậu Anh Tuấn nói Thủy đưa ba lô chứa ma túy đá xuống khu công nghiệp Nam Cấm sẽ có người nhận. Lúc này, Nguyễn Thị Thủy đưa ra điều kiện yêu cầu Tuấn phải xóa khoản nợ 50 triệu đồng mà trước đó Thủy đã vay.

Nghe “người tình” đưa ra điều kiện như vậy Đậu Anh Tuấn đồng ý nên bỏ ma túy vào ba lô rồi chở Thủy ra bắt xe taxi. Khi Thủy đang đứng trước cổng khu C - Khu Công nghiệp Nam Cấm (thuộc xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) chờ người đến lấy ma túy thì bị Công an huyện Nghi Lộc ập đến bắt giữ. Tang vật của vụ án là gần 2 kg ma túy Methamphetamine.

Ân hận muộn màng

Tại phiên tòa, lúc đầu Nguyễn Thị Thủy khai không biết gói hàng mình đi giao là ma túy, chỉ biết là hàng cấm. Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, bị cáo thừa nhận biết đó là ma túy nhưng đồng ý giao cho Tuấn vì muốn trừ khoản nợ 50 triệu đồng. Bị cáo cho biết mình rất hối hận. Bị đề nghị mức án chung thân, bị cáo bật khóc nức nở. Được nói lời sau cùng, bị cáo Thủy nghẹn giọng: “Bị cáo biết hành vi của mình là phạm pháp luật. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội về làm lại cuộc đời”.

Giờ nghị án, Thủy gục mặt xuống khóc. Ở phía dưới, mẹ Thủy cũng không dám bước lên gần con gái. Bị cáo Thủy cho biết tình cảm giữa mình và chồng có trục trặc. Thủy thừa nhận có tình cảm với người đàn ông tên Tuấn. Có lẽ vì thế mà người chồng cũng không đến dự phiên tòa. Hiện tại đứa con 6 tuổi của vợ chồng Thủy đang nhờ ông bà ngoại và chồng Thủy chăm sóc. Biết vận chuyển ma túy là phạm pháp nhưng vì muốn thanh toán số tiền nợ 50 triệu đồng, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhắc đến đứa con nhỏ, Thủy chỉ biết khóc…

Thủy khóc nấc khi nhắc đến con của mình.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo vận chuyển ma túy với khối lượng lớn nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như nhân thân tốt, thành khẩn,…Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với người đàn ông tên Đậu Anh Tuấn, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng lúc này, Tuấn không có mặt tại địa phương. Hiện nay không xác định được Tuấn đang ở đâu nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong lúc chờ ra xe về trại giam, mẹ Thủy đã kịp đến gần động viên, an ủi Thủy. Nhìn thấy mẹ, Thủy khóc nức nở. Nhìn đứa con gái lầm lỡ của mình, mẹ Thủy không cầm được lòng. Bản án chung thân là cái giá quá đắt mà Thủy phải trả. Đường về với gia đình và xã hội của Thủy trở nên mong manh hơn bao giờ hết...

