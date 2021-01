47 nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam

Thứ Hai, ngày 11/01/2021 16:30 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát hiện thêm hàng chục thanh niên nam nữ dùng ma túy trong quán karaoke.

Ngày 11-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa kiểm tra, phát hiện hàng chục nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke.

Hàng chục nam nữ vào quán karaoke dùng ma túy Ảnh: Công an Quảng Nam

Cụ thể, lúc 1 giờ 15 phút ngày 11-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Diamond tại khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên thì phát hiện 50 nam nữ đang say sưa hát hò, nhảy nhót. Qua kiểm tra, công an xác định có tất cả 47 nam nữ dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Thư Hoàn (SN 2003, nhân viên của quán) đang tàng trữ trái phép 2 viên thuốc lắc và 1 gói ni-lon chứa chất ma túy ketamin. Hoàn khai số ma túy này "nhặt được khi dọn dẹp phòng" tại cơ sở và cất giữ với mục đích bán lại. Các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đa số là những người trẻ Ảnh: Công an Quảng Nam

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam và công an một số địa phương trên địa bàn tỉnh này liên tục phát hiện các nhóm thanh niên nam nữ vào quán karaoke, quán bar dùng ma túy.

