Cảnh sát chờ "đệ tử" ngủ quên, xông vào bắt "trùm" ma túy

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Trong đêm tối, trời rét lạnh, các chiến sĩ cảnh sát phải mai phục chờ khi nhóm "đệ tử" canh gác trước lán bán ma túy ngủ quên để lao vào vây bắt ông "trùm".

Cảnh sát quật ngã, bắt quả tang Thong cùng tang vật ma túy, súng đạn.

Sáng 13-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Ngân Văn Thong (29 tuổi, trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngân Văn Thong bị bắt giữ.

Thời gian gần đây, các trinh sát phát hiện Thong thường lên khu vực biên giới Việt - Lào vào ban đêm và rạng sáng để mua bán ma túy. Thong dựng một chiếc lán trại trong rừng để làm điểm giao dịch, bán ma túy cho người nghiện.

Để tránh bị bắt giữ, Thong thuê nhóm “đệ tử” thay nhau canh gác trước lán và cảnh giới từ xa. Thong còn mang theo vũ khí “nóng” trong người và sẵn sàng bắn trả khi bị vây bắt.

Chính vì điều này, Đội hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Kỳ Sơn phải mai phục trong rừng xuyên đêm, đợi nhóm “đệ tử” của Thong ngủ quên mới lao vào lán bắt giữ.

Khi cảnh sát ập vào, Thong rút súng ra bắn trả để trốn chạy vào rừng, tuy nhiên các trinh sát đã kịp quật ngã Thong và bắt gọn.

Tang vật ma túy, dao và súng bị công an thu giữ.

Tang vật công an thu giữ gồm 2.000 viên ma tuý tổng hợp, 28 g heroin, 15 g ma tuý dạng đá. Ngoài ra, công an còn thu giữ của Thong một khẩu súng bắn đạn quân dụng và sáu viên đạn, một cân tiểu ly, một dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an huyện Kỳ Sơn đang truy bắt những người liên quan để điều tra, làm rõ.

