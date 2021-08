Hốt hoảng phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 17:09 PM (GMT+7)

Kiểm tra phòng, chủ nhà nghỉ đã hốt hoảng phát hiện vị khách thuê phòng đã tử vong.

Hiện trường phòng nghỉ 201 nơi anh Hiền tử vong bất thường.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 9h ngày 26/8, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của Công an thị trấn Nham Biền, Yên Dũng về việc phát hiện 1 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, anh N.X.M (SN 1979) - là chủ 1 nhà nghỉ ở tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền phát hiện anh N.T.H (SN 1982, ở xã Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại phòng 201 của nhà nghỉ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh vụ việc theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-hoang-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-nha-nghi-50202127817106320.htmNguồn: http://danviet.vn/hot-hoang-phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-nha-nghi-50202127817106320.htm