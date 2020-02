Phát hiện nhóm làm giả thẻ ngành công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng truong đường dây làm giả giấy tờ khai nhận do thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy giả để sử dụng nên đã "sản xuất", bán lại lấy tiền lời để tiêu xài.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TPHCM) đang điều tra lấy lời khai nhóm đối tượng trong đường dây là giả giấy tờ, thẻ ngành công an.

Các đối đang bị công an điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức gồm Trần Văn Tùng (quê Nam Định), Trần Đức Tài và Ngô Quốc Vũ (cùng ngụ TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận do thấy nhiều người có nhu cầu làm giấy tờ giả để sử dụng nên đã thuê Tùng sản xuất, bán lại lấy tiền lời để tiêu xài. Ngoài ra, trong người Tài còn có một giấy chứng minh nhân dân, một giấy phép lái xe mang tên Trần Đức Tài. Tất cả được dán ảnh mặc sắc phục công an nhân dân.

Tang vật công an thu giữ

Đối tượng Tùng khai nhận đang làm tại một cửa hàng in ấn, photocopy trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận). Do quen biết, Tài đã cùng Tùng sử dụng các thiệt bị tại cửa hàng để in, scan và làm giả các loại giấy tờ, trong đó có giấy tờ ngành công an. Tùng lấy tiền công mỗi giấy tờ từ 200 đến 350 nghìn đồng.

Công an khám xét nơi làm việc của Tùng thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trong đó có 13 giấy tờ giả và một con dấu có hình Quốc huy.

Riêng đối tượng Vũ khai nhận có quen biết Tài. Nghe Tài nói có khả năng làm giả các loại giấy tờ nên Vũ giới thiệu cho những người khác có nhu cầu để làm. Vũ sẽ bán lại kiếm lời 500 nghìn đồng/giấy.

Theo Công an quận 5, nhóm này làm đủ các loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe có ảnh công an, giấy chứng minh nhân dân công an, thẻ thanh tra, thẻ phí đường bộ toàn quốc…

Trước đó, ngày 13/2, Tổ tuần tra 363 Công an quận 5 phát hiện một thanh niên lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn. Lúc này một đối tượng tên Dương Tuấn Sơn đến gặp tổ tuần tra xin bỏ qua cho người bạn. Sơn còn tự xưng là cán bộ đang công tác ở Công an phường 14 (quận 5). Nghi ngờ nên tổ tuần tra đã đưa cả hai người về trụ sở lập biên bản, kiểm tra thì nghi giấy tờ Sơn xuất trình là giả.

Qua điều tra, Sơn khai nhận có quen biết với Ngô Quốc Vũ và số giấy tờ có dán ảnh công an này được mua từ người này với giá 7 triệu đồng. Từ lời khai này, công an đã điều tra ra được đường dây là giả giấy tờ trên.

