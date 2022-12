Hơn 90 năm tù cho băng nhóm tàng trữ và lưu hành tiền giả

Cụ thể HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Anh (SN 1984, ngụ tại Quảng Trị) 18 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, Châu Văn Hiếu (SN 1997, ngụ tại An Giang) 14 năm tù về tội cộng với án cũ 8 năm tù, tổng hợp Hiếu lãnh 22 năm tù; Lê Trung Kiên (SN 1993, ngụ tại Sóc Trăng) 7 năm tù , Vũ Ngọc Phụng (SN 1997, ngụ tại quận Bình Tân) 6 năm tù, cộng án cũ 7 năm tù, tổng hợp Phụng phải chịu 13 năm tù; Trương Dương Linh (SN 1999, ngụ tại Cà Mau) 6 năm tù cộng án cũ 7 năm 6 tháng, tổng hợp Linh lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Nguyễn Thế Toản (SN 1994, ngụ tại Đắk Nông) 7 năm tù, Trần Ngọc Trung Nghĩa (SN 1990, ngụ tại Khánh Hoà) 5 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Tô Văn Mạnh (SN 1985, ngụ tại Thái Bình) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Thành Trí (SN 1993, ngụ tại Khánh Hoà) và Trương Quang Thành (SN 1990, ngụ tại TP Kon Tum) cùng 3 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 29/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện Tô Văn Mạnh đang điều khiển xe máy có hành vi tàng trữ tiền giả, thu giữ trong người Mạnh có 3 triệu đồng tiền giả gồm 15 tờ mệnh giá 200.000 đồng. Cùng ngày, khám xét chỗ ở của Tô Văn Mạnh tại xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Công an đã thu giữ trên nóc tủ 7 triệu đồng tiền giả, gồm 14 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Toàn bộ số tiền giả trên Mạnh khai mua của Trương Dương Linh và của người là chủ nhân tài khoản Facebook “Nhưng Hoàng” (không rõ lai lịch).

Mở rộng điều tra, vào lúc 18h30 ngày 29/1/2021, tại kho nhận hàng nhà Hiền Phước (số 217 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh) Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Trương Dương Linh, Vũ Ngọc Phụng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Linh và Phụng khai mua tiền giả của Châu Văn Hiếu và Lê Trung Kiên.

Toàn bộ số tiền giả trên Hiếu và Kiên khai mua của người có tài khoản Facebook “Mai Tuyết” và Zalo “Bi Bi”. Kết quả xác minh tài khoản trên có tên thật là Trần Văn Anh.

Từ đó, CQĐT đã phá đường đường dây làm, lưu hành tiền giả đó Anh cầm đầu.

Tại CQĐT, Anh khai cuối tháng 12/2020, Trần Văn Anh lên mạng Youtube tìm hiểu thông tin và cách thức làm tiền giả. Anh đã mua máy móc và dụng cụ gồm: máy in Canon, máy ép Plastic, thước, giấy A4, dao rọc giấy... rồi mang về nơi ở tại Kiốt số 4, đường ĐK5, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm tiền giả để bán thu lợi. Tổng cộng Trần Văn Anh đã làm được hơn 572 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Trần Văn Anh đã bán lại cho Châu Văn Hiếu 6 lần, tổng cộng 358 triệu đồng tiền giả, thu lợi 37,5 triệu đồng; bán cho Lê Trung Kiên 31 triệu đồng tiền giả thu lợi 3 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

