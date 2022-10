Con bị bắt vì lưu hành tiền giả, mẹ ở nhà phá két mang 2 tỷ tiền giả đi giấu

Ngày 4/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Quách Thị Biên (SN 1956), trú tại xóm Tích, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy , tỉnh Hoà Bình về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, vào tháng 9, qua công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo về việc Quách Thị Biên có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thủy tiến hành xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quách Thị Biên, thu giữ 11 tờ tiền polime mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả. Sau đó, Công an huyện Yên Thủy tiếp nhận 3 tờ tiền polime giả mệnh giá 500 nghìn đồng do một người dân trú tại xã Yên Trị đến Công an huyện giao nộp.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Yên Thủy đã chuyển vụ việc cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện tại khu vực nghĩa trang của gia đình Quách Thị Biên, ở xóm Tích (xã Yên Trị) có một bọc kín, trong đó cất giấu lượng tiền polime giả với số lượng trên 2 tỷ đồng.

Qua nguồn tin từ cơ quan Công an, số tiền giả thu nêu trên liên quan đến vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Quách Thị Huyền – là con gái bà Biên, thu giữ nhiều tiền giả. Sau khi con gái bị bắt, Biên phá két của Huyền lấy tiền giả chuyển sang khu mộ của gia đình để cất giấu và bị cơ quan Công an phát hiện thu giữ.

Hiện, vụ án Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

