Hơn 60 người "đập đá" trong quán karaoke giữa đêm giao thừa

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 18:58 PM (GMT+7)

Đột kích một quán karaoke ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào rạng sáng ngày đầu năm mới 2019, công an phát hiện có đến hơn 60 nam nữ trong chín phòng hát sử dụng ma túy.

Chiều 1-1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay cơ quan này đang tiếp tục sàng lọc, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với hàng chục người do lực lượng công an vừa phát hiện.

Lực lượng công an đưa những người liên quan đến trụ sở công an làm việc. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Trước đó, lúc 1g30 cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an TP Nha Trang bất ngờ đột kích kiểm tra quán karaoke Avatar có địa địa chỉ ở số 224, đường 2-4, thuộc phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thời điểm đó, quán karaoke này có 12 phòng đang có khách hát với gần 80 người.

Lực lượng công an thu giữ nhiều ma túy tổng hợp, ma túy đá cùng hai bộ dụng cụ để “đập đá” tại sáu phòng đang có khách.

Công an phát hiện ma túy trong các phòng hát của quán karaoke Avatar. Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Qua đấu tranh, có đến 61 nam nữ thanh niên tại chín phòng hát thừa nhận đã sử dụng ma túy. Lực lượng công an đã đưa số khách hát sử dụng ma túy đến trụ sở công an để sàng lọc, xử lý. Đồng thời tạm giữ 34 xe máy, hai ô tô cùng nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

Trước đó, rạng sáng 5-12-2018, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Luxury ở 23-25 Vân Đồn, TP Nha Trang.

Lực lượng công an phát hiện có đến 22 phòng khách đang hát có ma túy, thu giữ 180 viên ma túy dạng thuốc lắc, 25 bịch ma túy dạng đá, 112 bịch ma túy dạng khay. Hơn 100 người cùng hàng trăm xe máy được đưa đến trụ sở Công an Khánh Hòa để phân loại, xử lý.