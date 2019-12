Hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải

Thứ Năm, ngày 04/12/2014 14:56 PM (GMT+7)

Ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An, vừa xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thông tin này.

Kỳ án tử tù Hồ Duy Hải Sự kiện:

Trưa ngày 4/12, một nhóm gồm khoảng 10 người là người thân của đã tụ tập trước trụ sở TAND Long An.

Nhóm người này liên tục la hét, dùng bút lông viết trên bìa giấy các tông với nội dung ‘‘Kết án tử hình oan sai Hồ Duy Hải Long An-Đại biểu Quốc hội hãy cứu người vô tội, cứu...’’, ‘‘Ngừng thi hành án Hồ Duy Hải’’,...

Người thân tử tù gây náo động trước TAND Long An ngày 4/12. Ảnh: Hoàng Nam

Nhiều người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đã gây kẹt đường cục bộ, lực lượng cảnh sát trật tự cơ động đã có mặt tại hiện trường để ổn định an ninh.

TAND tỉnh Long An đã quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với . Ảnh: Hoàng Nam

Trước đó, theo quyết định thi hành án tử hình do Chánh án TAND tỉnh Long An đã ký từ trước, ngày mai 5/12/2014, Hội đồng thi hành án tử hình Tỉnh Long An sẽ thi hành án đối với tử tội Hồ Duy Hải, 29 tuổi, tạm trú ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Hải đã bị các cấp tòa tuyên án tử hình vì bị buộc tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân, hai nhân viên Bưu điện Cầu Voi bị giết chết tại nơi làm việc (ngày 13/1/2008).

Theo cáo trạng, tối ngày 13/1/2008, Hồ Duy Hải đi xe máy mượn của dì đến Bưu điện Cầu Voi (Nhị Thành, Thủ Thừa). Tại đây, Hải đưa tiền cho chị Nguyễn Thị Thu Vân, nhân viên bưu điện nhờ mua trái cây, còn Hải ngồi trò chuyện với một nhân viên bưu điện khác là chị Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Do có ý định quan hệ với chị Hồng nhưng bị chị này cự tuyệt nên Hải đã bóp cổ, lấy thớt đập vào đầu, mặt làm chị Hồng ngất xỉu rồi lấy dao cắt cổ chị.

Khi chị Vân trở về, Hải tiếp tục dùng ghế inox đánh vào đầu làm chị Vân ngã xuống nền gạch, sau đó Hải cũng dùng dao cắt cổ chị Vân.

Gây án xong, Hải rửa tay, rửa dao rồi mở tủ lấy 1.400.000 đồng, một số điện thoại, sim card và nữ trang lột trên người hai nạn nhân rồi trèo qua tường về nhà cất nữ trang rồi đi ngủ”.

Tại 2 phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên tử hình Hồ Duy Hải về hai tội giết người và cướp tài sản.

Do một số bằng chứng không rõ ràng như không xác định được mẫu máu, mẫu lông tóc, dấu vân tay thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hải,... nên gia đình Hải đã gửi đơn kêu cứu nhiều năm nay vì cho rằng con mình bị oan.

Đơn xin hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải của gia đình tử tù. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh

Những ngày qua, sau khi biết tin con mình sẽ bị thi hành án tử hình, mẹ của Hồ Duy Hải đã khẩn thiết kêu oan đến nhiều cơ quan chức năng trung ương và báo chí. Theo đơn, vụ án có quá nhiều điều chưa được làm rõ, vật chứng được thu thập không đúng trình tự, có dấu hiệu đánh tráo vật chứng và nhiều tình tiết khác.

Bút phê của lãnh đạo TAND tỉnh Long An đồng ý hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải để chờ cấp có thẩm quyền xem xét. Ảnh: Nguyễn Quang Vinh

Đến sáng nay 4/12, nhiều người thân của đã đến tập trụ sở TAND Tỉnh Long An để kêu cứu cho con em mình. Vì vậy, Chánh án TAND tỉnh Long An, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình đã quyết định hoãn thi hành án đối với để chờ cấp có thẩm quyền xem xét.

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của . Ảnh: Hoàng Nam

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ xúc động cho biết bà nhận được thông tin con trai mình được hoãn thi hành án tử khi đang trên đường đến TP.HCM để ra Hà Nội trong chuyến bay chiều nay để kêu cứu cho con.