“Hiệp sĩ” đau đớn kể lại phút nhóm trộm xe SH đâm chết 2 người anh em

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện 115, “hiệp sĩ” Tuyết thất thần khi nhóm trộm ra tay sát hại những người anh em của anh và cho biết các đối tượng ra tay rất nhanh, tàn bạo.

Công an khám nghiệm hiện trường nhóm trộm đâm chết 2 “hiệp sĩ”

Ngày 14.5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, tổ chức truy bắt nghi can liên quan đến vụ 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết, 3 “hiệp sĩ” bị thương.

Hai “hiệp sĩ” tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình,). Ba “hiệp sĩ” bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, anh Tuyết cho kể khoảng hơn 20h tối qua, anh cùng các anh em trong nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện nhóm 4 đối tượng khả nghi di chuyển trên đường Bắc Hải (quận 10) nên tổ chức bám theo, khi đến trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì nhóm này bẻ khóa xe SH trên vỉa hè.

“Khi nhóm đối tượng bẻ khóa xe, chú Hoàng nhóm trưởng đã ra hiệu và đâm thẳng xe vào bọn trộm để khống chế. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng dao ba xếp đâm mọi người. Chúng ra tay rất nhanh, tàn bạo đâm liên tục vào nhóm chúng tôi, mọi người không ai kịp phản ứng", anh Tuyết nhớ lại.

Anh kể thêm, 2 đối tượng tướng cao lớn, sử dụng vũ khí rất chuyên nghiệp. Khi chú Hoàng, anh Thôi, Nam và Qúy ngã xuống, 2 tên bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Người dân hô hoán và đưa các thành viên đi bệnh viện, nhưng trên đường anh Thôi và Nam không qua khỏi.

Tại Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) “hiệp sĩ” Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy vẫn đang được điều trị sau khi bị nhóm trộm đâm trọng thương. Trước đó vào tối qua, cả hai anh được mọi người đưa bằng xe máy vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Anh Huy bị đâm một nhát dao vào bên hông sườn, anh Quý bị đâm ở tay đứt động mạnh máu.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Đức Huy (người nằm trên giường) cho biết nhóm đối tượng ra tay rất nhanh

Nằm trên giường bệnh với vết thương trên bụng, giọng nói yếu ớt nhiều lúc đứt quãng anh Huy cho biết, tối qua anh không tham gia cùng đội “hiệp sĩ” Tân Bình theo dõi băng trộm này.

“Tình cờ đi ngang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thấy anh em trong đội ập đến bắt đối tượng bẻ khóa xe SH nên tôi cũng dừng xe lao đến hỗ trợ. Khi áp sát, tôi dùng tay không khống chế đối tượng bẻ khóa nhưng không thành. Đối tượng này sau đó dùng dao đâm một nhát vào bụng tôi, các anh em khác cũng bị đâm”, anh Huy kể.

Theo anh Huy, hiện sức khoẻ của anh chỉ tạm thời ổn nhưng còn rất đau đớn, chưa thể trò chuyện gì nhiều về vụ việc bắt cướp.

Trong khi đó, anh Đinh Phú Quý sau phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe đã tạm ổn.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.