Chân dung đội trưởng nhóm "hiệp sĩ" bị băng trộm đâm thương vong

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 10:16 AM (GMT+7)

Trong 3 nạn nhân bị thương đang cấp cứu, điều trị ở bệnh viện có ông Trần Văn Hoàng - đội trưởng nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình (TP.HCM) bị băng trộm xe SH đâm vào tối 13.5.

Ngày 14.5, Công an quận 3 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm xe, đâm chết 3 người và khiến 3 người bị thương.

Đội "hiệp sĩ" quận Tân Bình do "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng (quê Bình Định) làm đội trưởng, nhiều năm qua ở trọ trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, phụ vợ bán nón ở góc đường Trường Chinh - Trương Công Định. Ông Hoàng từng nhiều lần được tuyên dương về thành tích bắt cướp (6 giấy khen của Giám đốc Công an TP.HCM). Năm 2014, ông Hoàng từng được vinh danh "Gương sáng phố phường" toàn thành phố.

Nhiều người dân ở TP.HCM biết đến ông là một "hiệp sĩ đường phố" quả cảm, tốt bụng, đã có nhiều năm "hành hiệp trượng nghĩa", tham gia truy bắt hàng trăm kẻ cướp giật, cứu giúp người bị nạn. Mấy ai biết, cuộc sống của ông cũng nhọc nhằn, đầy lo toan.

Ngoài công việc chạy xe ôm, những lúc rảnh rỗi, ông Trần Văn Hoàng phụ vợ bán nón ở ngã tư đường. Ảnh: C.T

Ông tuổi đã ngoài 50 và đã trải qua đủ nghề để mưu sinh ở đất Sài thành này, từ nghề đạp xích lô, chạy ba gác rồi dừng lại ở nghề xe ôm cho đến nay.

Ông Hoàng có vóc dáng bé nhỏ, nước da ngăm đen, lại thêm nhiều hình xăm trên cơ thể... Nhìn ông như thế ai cũng tưởng ông bặm trợn, giang hồ lắm, ấy vậy ông lại là "khắc tinh" của bao tên cướp giật trên đường phố TP.HCM.

Đã hơn 20 năm ông Hoàng rong ruổi khắp TP.HCM để theo dõi những kẻ có dấu hiệu trộm cướp, những "chiến công" ông có được đã lên tới vài trăm vụ, giúp đỡ rất nhiều cho lực lượng công an thành phố. Cũng không ít lần tên tuổi ông xuất hiện trên các trang báo kể về các vụ trộm, cướp ông tham gia truy bắt.

Nhiều người hay nói ông Hoàng là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", nhưng ông không để ý. Chia sẻ cùng báo chí, ông Hoàng cho biết, ông làm việc nghĩa vì cái tâm, không tư lợi cá nhân và đúng theo quy định của pháp luật.

Đến tận bây giờ ông vẫn ở nhà thuê, vợ buôn bán vỉa hè, nhưng tình thương bà con dành cho ông thì đong đầy theo năm tháng, vì giờ chẳng mấy ai bỏ công ăn việc làm để đi "vác tù và hàng tổng" như ông.

Công an quận 3 đang phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: C.T

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ truy bắt trộm xe SH đêm qua được xác định là Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Đăng Khôi và 1 người dân tham gia hỗ trợ bắt cướp. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện gồm ông Hoàng (bị đâm vào vùng bụng), anh Quý (bị chém đứt động mạch chủ ở tay), anh Huy (bị đâm bên hông sườn). Tất cả các anh đều thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình mà ông Hoàng làm trưởng nhóm.

Nhiều người hiếu kỳ tụ tập theo dõi tại hiện trường vụ bắt trộm khiến 3 người bị đâm chết. Ảnh: C.T

Như đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 13.5, các thành viên của nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình đã phục kích, bắt quả tang một nhóm khoảng 4 đối tượng đang trộm 1 xe gắn máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP.HCM.

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" tiếp cận để vây bắt, nhưng nhóm đối tượng phát hiện đã điều khiển xe máy tẩu thoát. Truy đuổi theo khoảng vài trăm mét, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình đã đuổi kịp và chặn nhóm trộm xe lại.

Bất ngờ, nhóm trộm xe rút hung khí tấn công lại khiến 2 "hiệp sĩ" Khôi và Nam bị thương tích nặng. Ngoài ra, 1 người dân tham gia hỗ trợ bắt trộm cướp cũng bị đâm gục. Sau đó nhóm đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân đưa anh Khôi, anh Nam và người dân bị thương vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vì thương tích nặng nên hiệp sĩ Khôi và Nam đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng. Trong đêm, hiện trường vẫn được công an phong tỏa nghiêm ngặt.

Vụ việc khiến nhiều người dân theo dõi nên giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Nhiều đơn vị lực lượng được huy động có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện trường vụ án cách trụ sở Công an phường 10, quận 3 vài chục mét.

Đến rạng sáng 14.5, công an mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.