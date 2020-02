Có thể Lê Quốc Tuấn trốn về hướng biên giới

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 08:29 AM (GMT+7)

Khả năng Tuấn không còn ở khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi sau vụ xả súng nhưng lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra khu vực này.

Cuối giờ chiều 31-1, nhiều tuyến đường, giao lộ tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM vẫn bị cảnh sát phong tỏa, kiểm soát. Đây là khu vực nghi bị can Lê Quốc Tuấn lẩn trốn sau khi bắn chết 4 người, một người trọng thương tại sòng bạc ở địa phương.

Hiện, lực lượng CSCĐ không còn duy trì nhiều như hai ngày qua. Hai chiếc xe bọc thép vẫn còn nguyên vị trí. Cuối giờ chiều, thêm hai mô tô chuyên dụng được huy động để phục vụ cho việc tuần tra ở khu vực.

Đến tối cùng ngày, việc chốt chặn, kiểm soát vẫn được thực hiện. Hầu hết các phương tiện di chuyển vào khu vực vây ráp trước đó đều được kiểm tra. Một số CSCĐ tranh thủ ăn tối để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết: Khả năng Tuấn không còn hiện diện ở khu vực mà đã trốn đi nơi khác. Vì vậy phần lớn lực lượng CSCĐ đã di chuyển, không còn ở khu vực. “Chúng tôi thay phiên canh gác và kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 100 người đang còn thực hiện nhiệm vụ ở khu vực. Bên cạnh đó, việc huy động hai mô tô chuyên dụng là để phục vụ tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở xã Trung An” - người này nói.

Lực lượng chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi bị can Tuấn (ảnh nhỏ) lẩn trốn. Ảnh: Yên - Tân

Cũng theo vị này, khả năng cao Tuấn không còn ở khu vực đang bị kiểm soát gắt gao mà đã di chuyển đi địa bàn khác. Đây cũng được giải thích là lý do để quân số túc trực giảm xuống đến 1/3, chó nghiệp vụ cũng được rút về và khu vực rà soát, kiểm tra được mở rộng ra nhiều tỉnh, thành lân cận.

“Chúng tôi cũng có nhận được thông tin là Công an xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An có thông báo nghi ngờ người có nhân dạng giống Tuấn đang di chuyển về hướng Đức Huệ bằng xe Exciter...” - người này cho hay.

Được biết, hướng mà Tuấn tẩu thoát theo cảnh báo của Công an xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ là khu vực biên giới giáp Campuchia. Hiện, Công an TP.HCM, Bộ Công an vẫn đang phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành mở rộng phạm vi tìm kiếm, truy bắt Tuấn.

Trước đó, ngày 30-1, khoảng 500 cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Tuấn. Đến sáng 31-1, lực lượng quân đội cũng có mặt để hỗ trợ nhưng vẫn chưa tìm thấy kẻ giết người, cướp của đặc biệt nguy hiểm này.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an Bình Dương cũng đã phát tờ rơi có hình ảnh và cảnh báo sự nguy hiểm của người này để người dân đề cao cảnh giác, nếu phát hiện Tuấn phải báo ngay cho lực lượng công an vì bị can sau khi gây án đã tẩu thoát cùng một khẩu AK.

Liên tục gây án sau khi xả súng tại sòng bài Chiều 29-1, Tuấn đã xả súng tại sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi làm 4 người chết tại chỗ, một người trọng thương. Sau đó Tuấn cướp xe SH của một nạn nhân rồi bỏ trốn. Khi đến xã Trung An, Tuấn dừng lại, chặn một phụ nữ, cướp chiếc xe hiệu Nouvo để tẩu thoát. Đến tối cùng ngày, trên tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi) xuất hiện một người đàn ông ở trần nổ súng trúng một ô tô chạy trên đường nhưng không gây thương vong. Đến 0h sáng 30-1, cũng gần địa điểm nói trên, có người thấy người đàn ông ở trần cầm súng bắn nhiều phát vào các xe lưu thông trên đường làm anh V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong rồi cướp chiếc xe của nạn nhân tiếp tục tẩu thoát. Theo nguồn tin của riêng, người gây ra vụ giết người, cướp tài sản nói trên chính là Tuấn. Đến sáng 30-1, công an xác định Tuấn trốn tại khu vực rừng tràm ở xã Trung An nên đưa khoảng 500 cảnh sát đến siết vòng vây. Lực lượng truy bắt được phép bắn hạ nếu chống trả vì Tuấn có súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân...

