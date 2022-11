Hiếp dâm rồi lẩn trốn suốt 20 năm

Ngày 2/11, Công an TP Việt Trì đã thông tin về quá trình bắt giữ đối tượng truy nã Lý Văn Chiến. Trước đó, năm 1999, Chiến cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi hiếp dâm tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương… Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, đối tượng cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình rồi vào TP Thuận An sinh sống.

Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Việt Trì hỏi cung đối tượng Lý Văn Chiến.

Quá trình rà soát, đến 28/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Việt Trì đã bắt giữ Chiến tại ấp An Hoà, xã An Sơn.

Quyết định truy nã đối tượng Lý Văn Chiến.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Chiến đã thừa nhận hành vi của mình trong vụ án hiếp dâm xảy ra tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì. Công an TP Việt Trì đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định.

