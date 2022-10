Điều tra vụ vợ bắt quả tang chồng hiếp dâm bé gái hàng xóm 12 tuổi

Khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi thì bị vợ phát hiện. Lúc này, Vương đã thừa nhận với vợ đã quan hệ tình dục với cháu bé.

Ngày 3/10, thông tin Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vương (SN 1991), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2021, bà C. (SN 1966), trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp phải đi làm ăn xa nhà. Bà C. có gửi con gái là cháu B (SN 2010, tên nạn nhân đã được thay đổi) sang ngủ nhờ buổi tối với con gái nhà hàng xóm cùng trang lứa.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này con gái của bà C. đã bị Nguyễn Quốc Vương thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần.

Đến lần thứ 3, khi Vương đang thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B thì bị vợ phát hiện. Lúc này, Vương thừa nhận với vợ đã quan hệ tình dục với cháu bé con nhà hàng xóm.

Cũng trong ngày 3/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết cơ quan này đang điều tra vụ bé gái 6 tuổi ở huyện Pác Nặm bị hai thiếu niên cùng xóm xâm hại tình dục.

Kết quả điều tra ban đầu, trước đó, cơ quan công an tiếp nhận thông tin trình báo của anh S. (38 tuổi, trú tại huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) về việc con gái anh là cháu L. (6 tuổi) bị 2 đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành thụ lý vụ án theo thẩm quyền, đồng thời tổ chức xác minh, thu thập tài liệu điều tra và khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an điều tra xác minh, vào trưa ngày 24/9, 2 thiếu niên C. (15 tuổi) và T. (13 tuổi), cùng trú tại huyện Pác Nặm rủ cháu L. chơi tại sân nhà C. Sau đó, 2 đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu L.

Tại cơ quan điều tra, 2 thiếu niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

