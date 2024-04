Huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an vây bắt phạm nhân trốn trại

Chỉ huy CAH Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 2-4, ngay sau khi nhận được thông tin phạm nhân trốn khỏi Trại giam số 5, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an, CAH Hà Trung đã huy động hàng trăm cán bộ Cảnh sát triển khai các phương án vây bắt.

Phạm nhân trốn khỏi trại giam là Mai Văn Đệ (SN 1991) trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Đối tượng Mai Văn Đệ

Theo CAH Hà Trung, hiện lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng công an Trại 5 và công an các xã bao vây toàn bộ khu vực rừng sến Tam Quy giáp ranh với địa bàn các xã Hà Tân, Hà Lĩnh, Hà Đông để truy bắt phạm nhân.

Theo đó có khoảng 400 CBCS, hàng trăm dân quân tự vệ ở các địa phương quanh khu vực rừng sến Tam Quy để truy bắt đối tượng.

Quá trình truy xét, tìm kiếm, lực lượng công an xác định phạm nhân Mai Văn Đệ sau khi trốn khỏi trại giam đã đi nhờ xe máy, sau đó đón taxi di chuyển về địa phận huyện Hà Trung.

Rừng sến - nơi được cho là phạm nhân đang lẩn trốn

Tại xã Hà Đông, khi lái xe taxi vào đổ xăng thì Đệ đã nhanh chóng ngồi sang ghế lái rồi điều khiển xe taxi chạy theo hướng xã Hà Lĩnh. Sau khi lái xe đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hà Đông và Hà Lĩnh thì Đệ vứt xe bên lề đường.

Theo người dân địa phương, nơi phạm nhân để lại xe là rừng thông và gần rừng sến Tam Quy, có thể phạm nhân bỏ trốn lên núi.

Hiện công an các xã cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan chốt chặn, đồng thời phát đi thông báo đến người dân địa phương đề phòng, tự bảo vệ bản thân, tố giác tội phạm. Thông báo nêu rõ, phạm nhân trốn trại là Mai Văn Đệ, khi bỏ trốn mặc áo phông màu xanh, quần đùi kẻ ô vuông.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân khu vực huyện Hà Trung và các địa bàn lân cận chú ý cảnh giác, đề phòng đối tượng trộm cắp, cướp tài sản, phương tiện trên đường chạy trốn. Nếu ai có thông tin về đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh theo số 02373.858.252 hoặc 0366695588.

