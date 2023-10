Hành trình vượt 1.500km giải cứu nạn nhân bị lừa tuyển lao động qua tận “Tam giác vàng”

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp của gia đình anh L.Đ.N. nằm ở đầu xã, quay lưng ra con sông Thạch Hãn thơ mộng. Khi chúng tôi đến, các thành viên đang sum vầy bên mâm cơm gia đình. Hỏi chuyện anh N. bị lừa dẫn đến bị nguy hiểm, giọng mẹ anh bỗng lạc đi, không muốn nhắc đến. Nhưng khi gợi đến hành trình vượt 1.500km của CBCS Công an Quảng Trị để giải cứu anh N., người mẹ này lại rưng rưng nước mắt.

“Khi biết tin con bị lừa sang vùng “Tam giác vàng” khét tiếng tội phạm về ma túy, tim tui (tôi) như bị bật bung ra khỏi lòng ngực. Rồi khi được biết các chú Công an đang qua đó để giải cứu nó, tui mới bớt được chút hoang mang. Suốt một tuần tui không có đêm nào ngủ được yên giấc, cứ trông trời sáng để hỏi dò tin tức về con. Hôm nó được các chú Công an đưa về tới tận nhà, tui mừng như người chết đi sống lại”, mẹ của anh N. xúc động kể lại.

Tổ công tác đặc biệt tiếp cận nhà nghỉ nơi nạn nhân N. được Công an Lào bố trí nghỉ ngơi. Ảnh Công an Quảng Trị cung cấp.

Như Báo CAND đã đưa tin, cuối tháng 9/2023, anh N. lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm thì được một trang facebook giới thiệu ở một xưởng gỗ tại biên giới Việt Nam - Lào đang cần tuyển lao động có sức khỏe tốt, làm việc với mức lương cao. Theo hướng dẫn từ messenger của facebook này, anh N. đến gặp một nhóm người và sau đó được dẫn lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Tại đây, nhóm người này đưa anh N. đi theo lối mòn, vượt biên trái phép sang Lào. Sau đó, anh N. tiếp tục được đưa lên xe ôtô di chuyển liền 2 ngày.

“Quá trình di chuyển rất lâu nên em nghĩ mình đã bị lừa. Trên xe, ngoài em, có 3 nữ thanh niên, họ nói đều đi xin việc làm. Qua để ý, em thấy máy điện thoại của một người có sóng wifi 4G nên xin dùng ké. Em vừa nhắn tin về cho mẹ qua Zalo để cầu cứu, vừa gửi định vị xem mình đang ở đâu. Khi được phản hồi đang ở gần khu vực “Tam giác vàng”, em rất hoảng. Song, sau đó qua sự động viên tinh thần, hướng dẫn của các chú Công an nên em bình tĩnh trở lại và làm theo sự hướng dẫn của các chú để cố gắng tìm cách trốn thoát”, anh N. nhớ lại.

“Lúc đó chập choạng tối (29/9), nó gửi cho tui một định vị và lời nhắn là báo Công an cứu giúp con. Lúc đầu, tui và anh chị nó tưởng nó đùa, vì mới hôm trước vừa tiễn nó vào Đà Nẵng để xin việc làm. Nhưng qua một số hỏi han, tui tá hỏa là nó bị lừa thật nên gọi điện nhờ một người bà con đang làm Công an ở trên thành phố giúp đỡ”, mẹ của anh N. kể lại.

Qua thông tin của mẹ anh N. cung cấp, Thượng úy Nguyễn Thành Luân, cán bộ Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã tìm cách kết nối qua mạng được với anh N. ngay thời điểm đó. Với hiểu biết sâu về tội phạm, đặc biệt những thông tin về vùng “Tam giác vàng”, Thượng úy Luân vừa động viên tinh thần, vừa hướng dẫn anh N. làm theo cách của mình. Sau khi xe ôtô chở đoàn người có anh N. dừng lại để ăn cơm, anh N. lẻn ra con đường phía trước quán rồi cắm đầu chạy thục mạng.

“Em vừa lấy hết sức chạy, vừa nghe văng vẳng bên tai lời của anh Luân “Cố gắng chạy thật nhanh và thật xa, quan sát tìm một cơ quan nhà nước tấp vào đó nhờ họ giúp đỡ”, anh N. thuật lại.

May mắn cho anh N., sau khi chạy được khoảng 5 phút, anh phát hiện một cán bộ Công an Lào đang ngồi ở một quán ăn nên liền chạy vào đó cầu cứu. Do bất đồng ngôn ngữ nên anh N. ra dấu cho anh cán bộ này mở google dịch để cho mình nói tiếng Anh và được dịch sang tiếng Lào. Anh cán bộ này ngay khi hiểu sự việc đã đưa anh N. thẳng tới Đồn Công an ở gần đó.

Công an Lào bàn giao anh N. (áo xanh) cho Tổ công tác đặc biệt. Ảnh Công an Quảng Trị cung cấp.

Trở lại Thượng úy Luân, anh vừa hướng dẫn nạn nhân chạy trốn vừa báo tin cho Công an tỉnh Quảng Trị. Sự việc sau đó được Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương thành lập Tổ công tác đặc biệt để giải cứu nạn nhân.

“Dù nạn nhân đã chạy thoát khỏi nhóm lừa đảo và được Công an Lào giúp đỡ, bố trí nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ trên địa bàn, song ở đó vẫn rất gần khu vực “Tam giác vàng”. Đặc biệt tay chân của tội phạm ở vùng này rất nhiều và thường trà trộn trong các quán xá, nhà nghỉ, thậm chí nhà dân nên rất nguy hiểm”, Đại úy Ngô Quang Tiến, cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, một trong những thành viên trực tiếp sang Lào để giải cứu anh N. cho hay.

Với quyết tâm cao nhất vì sự an toàn tính mạng của người dân, sau khi vượt 1.500km, đến tối 5/10 vừa qua, Tổ công tác đặc biệt của Công an Quảng Trị đã tiếp cận và đưa anh N. trở về quê an toàn, bàn giao cho gia đình trong niềm vui sướng tột cùng.

