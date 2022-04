Hành trình vây bắt kẻ sát hại người phụ nữ ở chung cư mini quận Cầu Giấy

CSGT tỉnh Quảng Bình vây bắt kẻ sát hại người phụ nữ tại chung cư mini quận Cầu Giấy khi đang trốn trên xe ô tô khách vào miền Nam.

Ngày 16/4, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TP Hà Nội khi đối tượng này đang trong quá trình bỏ trốn vào miền Nam.

Tổ công tác Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình khống chế bắt giữ đối tượng giết người phụ nữ tại chung cư mini quận Cầu Giấy khi nghi phạm đang trốn trên xe khách vào miền Nam

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của Công an TP Hà Nội về việc có đối tượng Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, TP Tuyên Quang) liên quan vụ án giết người tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đang trên đường bỏ trốn bằng phương tiện xe khách đi vào phía Nam.

Đặc điểm nhận dạng tóc màu ánh kim, có hình xăm bông hoa trên cánh tay trái. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, rà soát các phương tiện nghi vấn.

Đồng thời, triển khai 3 tổ tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương chốt chặn trên tuyến QL1, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, tại Km 605, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh đã đón dừng kiểm tra xe ô tô khách loại 45 chỗ của hãng xe Mai Linh, mang BKS 30Z -7879 đang đi từ Bắc vào Nam để kiểm tra, phát hiện 1 nam hành khách có đặc điểm nhận dạng giống như đặc điểm đối tượng do Công an TP Hà Nội cung cấp nên tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu tại hiện trường, đối tượng Phùng Văn Vinh đã khai nhận hành vi giết người tại địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc ban đầu, đưa đối tượng về tạm giữ tại Công an huyện Quảng Trạch để thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an TP Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Sáng 15/4 người dân phát hiện tại một căn hộ ở chung cư mini trong ngõ 143, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường ban đầu, cơ quan điều tra phát hiện cửa căn phòng khóa ngoài, nhiều đồ vật bị xáo trộn và trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phùng Văn Vinh khai nhận có quen biết với chị H và cho chị H vay 80 triệu đồng.

Chiều ngày 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H ở chung cư mini trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả được tiền nhưng chị H chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau.

Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H rồi bỏ trốn.

