Thực hư việc Công ty Trần Kim Huyền xây 300 căn biệt thự tặng 'thủ lĩnh' bán hàng

Phát hiện hơn 1.600 sản phẩm giả tại Công ty Trần Kim Huyền Như PLO đã thông tin, vừa qua Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại Công ty Trần Kim Huyền do bà Nguyễn Thị Hợi làm giám đốc đang lưu giữ 1.608 sản phẩm như: cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng thảo mộc không có hóa đơn, chứng từ. Trong số 1.608 sản phẩm hàng hóa phát hiện nói trên, có 1.339 sản phẩm có chỉ tiêu thành phần không đạt so với công bố trên bao bì, nhãn sản phẩm; 846 sản phẩm cao bách thảo xương khớp và dạ dày, được đăng ký công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều là thực phẩm giả.