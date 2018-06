Hành trình truy bắt kẻ sát hại người tình dã man, phân xác ở Sài Gòn

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 12:00 PM (GMT+7)

Sáng 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã thông tin chính về vụ án Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai; tạm trú đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) sát hại người tình dã man rồi phân xác tại Tây Ninh.

Đối tượng Hiếu

Theo kết quả điều tra: Khoảng 9h30 ngày 4-6, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của anh Trần Thanh S. (35 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về nghi án vụ giết người đặc biết nghiêm trọng.

Theo anh S: Trước đó, ngày 3-6, Hiếu đến gặp và nhậu cùng với S. Sau đó, Hiếu gửi xe máy nhãn hiệu Airblade, BKS 59N2-5788 và nhờ S. đem bán. Tuy nhiên, S. không bán mà để lại nhà. Đến 3h30 ngày 4-6, Hiếu tiếp tục điện thoại cho S. nhờ để đồ ở nhà anh.

Khoảng 8h30 cùng ngày, S. quay trở về nhà thì gặp Hiếu đang chạy xe máy BKS 59P1-415.52 ra khỏi nhà, trên xe có chở một vali và nhiều bọc nilong. Hiếu nói mình đi công việc rồi sẽ quay lại. Vào nhà kiểm tra, S. thấy Hiếu còn để lại 2 balo vải màu đen bốc mùi tanh. Thấy có nhiều nghi vấn, S. báo Công an huyện Gò Dầu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện bên trong balo của Hiếu có căn cước công dân, bằng lái xe, thẻ ATM đều mang tên Đ.Y.N. (27 tuổi, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, còn có 2 con dao phay lớn, 2 điện thoại di động và một số đồ trang điểm, đồ dùng của Hiếu.

Từ những thông tin thu thập được, Công an huyện Gò Dầu xác minh nhanh tại Công an xã Quy Đức và Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết gia đình chị N. trình báo chị bị mất tích từ ngày 31-5 đến nay chưa tìm được.

Trên cơ sở các thông tin, chứng cứ thu thập được được, Công an huyện Gò Dầu bước đầu nhận định, có thể thủ phạm đã dùng dao sát hại cô gái nên mới có những đồ trang điểm và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Từ hướng điều tra trên, Công an huyện Gò Dầu huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác truy tìm theo dấu vết của Hiếu. Đến 12h30 cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu phát hiện Hiếu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Qua kiểm tra nhận dạng xác nhận đúng là Hiếu nên trinh sát đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận: Hiếu và chị N. có tình cảm được khoảng 9 năm. Ngày 31-5, Hiếu và N. đi ăn cùng với bạn sau đó cả hai về nhà trọ của Hiếu tại số 146/14, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh ngủ.

Do biết N. sắp lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định giết N. Khoảng 0h30 ngày 1-6, N. đang ngủ, thì Hiếu dùng tay siết cổ chị N. tử vong rồi để xác N. nằm trên gác. Thấy không thể mang xác N. đi phi tang được. Hiếu chờ đến khoảng 10h cùng ngày, dùng dao phay và dao Thái Lan có sẵn trong phòng trọ để phân xác N. bỏ vào bao nilon bỏ vào tủ lạnh. Đến 22h30, Hiếu lấy xe máy BKS 59N2-5788 của N. đến huyện Gò Dầu, Tây Ninh, thuê nhà nghỉ ngủ lại.

Ngày 2-6, Hiếu vứt một số đồ dùng ở khoảng đất trống gần cầu Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu rồi đi uống cà phê. Khoảng 1h cùng ngày, Hiếu gọi điện cho S. rủ đi nhậu đến tối. Lúc 3h ngày 3-6, Hiếu gửi xe máy và nhờ anh S. đem bán, rồi đón xe buýt đi về nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh.

Tại nhà trọ, lúc 1h ngày 4-6, Hiếu đem xác chị N. bỏ vào 3 túi nilon, 1 vali rồi chất tất cả lên xe máy BKS: 59P1-415.52 chạy về nhà anh S. Đến 3h, Hiếu đến nhà anh S., thấy không có ai ở nhà nên Hiếu gọi điện thoại cho anh S. hỏi chìa khóa và mở cửa vào nhà bỏ toàn bộ đồ cùng các bọc chứa xác của chị N. phía sau bếp.

Đến 9h cùng ngày, Hiếu mang các túi nilon và vali chứa xác chị N. đi phi tang. Đến khu vực không có nhà dân thuộc xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Hiếu các bọc nilon và vali chứa xác chị N bỏ bên lề đường rồi chạy về thị trấn Gò Dầu uống cà phê thì bị bắt.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 2 điện thoại di động, 2 bông tai bằng kim loại màu trắng có đính hạt.