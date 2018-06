Vụ giết người yêu, phi tang xác ở Gò Vấp: “Sao lại ra tay tàn độc với con tôi

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 02:30 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Tối ngày 4/6 Công an TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người rồi phi tang xác.

Con hẻm ở quận Gò Vấp nơi đối tượng sát hại cô gái

Đối tượng Hiếu là nghi can sát hại chị Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP. HCM) tại phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP. HCM).

Tối cùng ngày xác nhận với chúng tôi, ông Đàm Anh Dũng (ngụ xã Huy Đức, H.Nhà Bè, TP.HCM) cho biết cô gái bị đối tượng Hiếu sát hại là con gái mình đã mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Trước đó, ngày 2/6 khi mất liên lạc thông tin với con gái, ông Dũng đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm. Đồng thời ông cũng làm đơn trình báo công an xã Quy Đức (huyện Bình Chánh) nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều ngày qua chờ mong tin con trở về nhưng điều tội tệ đã ập đến với gia đình ông Dũng khi gia đình tìm thấy con gái cũng là ngày con không còn trên đời…

“Con tôi đã bị người khác sát hại rồi. Cô gái bị sát hại chiều nay ở Gò Vấp là con gái tôi đã mất tích mấy ngày nay. Tôi không hiểu sao có người lại ra tay tàn độc với con gái tôi như vậy”, ông Đàm Anh Dũng nghẹn ngào.

Cô gái xinh đẹp như một hotgirt là nhân viên bán hàng lưu niệm ở sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Dũng, sau hơn 3 ngày mất thông tin liên lạc, gia đình cũng tìm được chị Y.N. nhưng kết cục lại quá xót xa.

Người cha Dũng tâm sự trong sụt sùi: “Chiều hôm nay trong lúc đang hỏi thăm bạn bè của con gái, gắng hỏi thông tin con đang ở nơi đâu, thì bất ngờ tôi nhận được thông tin từ công an cho biết con gái Y.N bị sát hại ở quận Gò Vấp. Càng đau hơn khi con gái tôi bị kẻ sát hại phi tang thi thể dưới tận Tây Ninh”.

Ông Dũng chia sẻ thêm, hiện ông cùng gia đình làm việc với Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh để hoàn tất hồ sơ đưa một phần thi thể chị Y.N về với gia đình.

Được biết, chị Y.N hiện là nhân viên bán đồ lưu niệm cho Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình). Ngày 31/5, chị N. vẫn đi làm bình thường, nhưng đến tối cùng ngày thì mất mọi liên lạc với người thân trong gia đình cho đến hôm nay thi thể chị được tìm thấy.

Theo lời khai ban đầu, Hiếu thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị N. Tuy nhiên thời gian gần đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông.

Ngày 31/5, đối tượng này khai đã sát hại chị N. tại một phòng trọ rồi phi tang ở nhiều nơi gần hiện trường.

Ngày 4/6, khi hắn đang tìm cách phi tang xác ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì bị công an bắt giữ. Nhận được tin báo từ công an huyện Gò Giầu, Tây Ninh, công an quận Gò Vấp (TP. HCM) xuống hiện trường vụ án phát hiện nhiều vết máu cùng các vật chứng có liên quan đến vụ án.

Công an quận Gò Vấp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc di lý đối tượng từ Tây Ninh về để phục vụ công tác điều tra.