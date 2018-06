Vụ giết người yêu, phân xác ở Sài Gòn: Nghi phạm ôm thi thể nạn nhân ngủ cả đêm

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi sát hại bạn gái, Hiếu ôm thi thể nạn nhân ngủ suốt 8 giờ trong căn nhà trọ ở Sài Gòn rồi mới thực hiện hành vi phân xác, phi tang.

Căn nhà trong con hẻm ở quận Gò Vấp nơi Hiếu sát hại, phân xác người yêu

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng 4.6, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của anh S. (35 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) về nghi vấn những thùng đồ do người bạn Vũ Ngọc Hiếu gửi trong nhà mình.

Khi Công an huyện Gò Dầu đến kiểm tra thì Hiếu đã đi khỏi nhà anh S. Nhân chứng cho biết khi đi Hiếu có chở theo 1 va li và nhiều bọc ny lon. Hiếu để lại nhà anh S. 2 ba lô vải màu đen.

Kiểm tra, công an phát hiện trong ba lô có giấy CMND, bằng lái xe đều mang tên của cô gái Đ.Y.N. (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, công an còn phát hiện có 2 con dao, 2 điện thoại và một số vật dụng khác. Từ những thông tin thu thập, công an xác minh tại TP.HCM và biết được chị N. mất tích từ ngày 31.5.

Ngay lập tức, Công an huyện Gò Dầu huy động lực lượng chia thành nhiều tổ công tác truy tìm, lần theo dấu vết của Hiếu.

Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện phát hiện Hiếu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương, thuộc thị trấn Gò Dầu. Qua kiểm tra, xác định đúng là Hiếu nên lực lượng công an nhanh chóng khống chế bắt giữ.

Bước đầu, Hiếu khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị N. nhưng hai người đã chia tay. Thời gian gần đây, Hiếu thấy trên tài khoản Zalo của nạn nhân chụp hình thân mật với người khác. Hiếu nghi ngờ giữa hai người họ chuẩn bị cưới nên ghen tuông.

Ngày 31.5, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ trong đó có nạn nhân đi ăn uống. Kết thúc buổi hẹn tối đó, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ mình ở phường 11 (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Tại phòng trọ, nạn nhân nói rằng đây là lần cuối hai người gặp nhau nhưng Hiếu không đồng ý. Trong lúc cự cãi, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang. Hiếu phân xác nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào tủ lạnh.

Do có quen biết anh S. ở huyện Gò Dầu nên Hiếu đã chở một phần thi thể nạn nhân trong thùng xốp và túi nilông từ Gò Vấp đến. Sau khi rời khỏi nhà anh S., Hiếu chở phần thi thể nạn nhân đi phi tang ở khu vực không có nhà dân ở xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (Tây Ninh)

Về phần mình, thấy dấu hiệu khả nghi của Hiếu nên anh S. đã trình báo vụ việc cho công an.