Cướp gần 700 triệu đồng đi chuộc ô tô: Cú sốc với bố mẹ

Đức Anh tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng

Bố mẹ nhiều lần trả nợ

Sau nhiều giờ truy xét, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định Phạm Đức Anh (SN 1989, trú xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện đang tạm trú tại phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng gây ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng ở phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, thời điểm tìm được phòng trọ, chiếc xe máy là tang vật được đối tượng sử dụng có trong phòng nhưng đối tượng thì không ở tại đây. Một mũi trinh sát được lệnh bao vây khu vực phòng trọ, trong khi một mũi công tác khác lập tức lên đường đến nhà đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Phương Nam – Trưởng Công an TP Sông Công cho hay, 0h rạng sáng 15/11, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên bao vây căn nhà của gia đình Đức Anh. Qua trinh sát và làm việc với Trưởng Công an xã Thượng Đình, lực lượng đánh án xác định căn nhà Đức Anh đang ở có nhiều người là thành viên trong gia đình đối tượng.

“Trong khi đó, thông tin ban đầu là đối tượng có “vũ khí nóng” nên chúng tôi phải cân nhắc, đắn đo việc phải bắt giữ, khống chế đối tượng như thế nào để đảm bảo an toàn cho người thân của Đức Anh, bản thân đối tượng và lực lượng đánh án. Bởi lẽ, có thể trong lúc đối tượng hoảng loạn, tinh thần không tỉnh táo có thể dùng chính người nhà làm con tin để uy hiếp, thoát thân khỏi sự truy bắt thì sao? Mọi trường hợp phải được tính đến ở phút đối mặt này”, thượng tá Nam chia sẻ.

Các tang vật thu giữ được tại phòng trọ của Phạm Đức Anh

Theo thượng tá Nam, sau khi họp bàn, Đại tá Bùi Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp có mặt ở hiện trường nhà ở của Đức Anh đã quyết định kế hoạch bắt giữ. Cụ thể, cán bộ công an xã mặc thường phục đến gọi cửa nhà Đức Anh, đi cùng là thượng tá Nam và thượng tá Nguyễn Xuân Hùng – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Để đề phòng Đức Anh “bí quá hóa liều”, Đại tá Hải đã chỉ đạo chỉ có thượng tá Nam và thượng tá Hùng được phép mang súng để ứng biến, tùy theo hoàn cảnh.

Khoảng 2h15 rạng sáng 15/11, sau tiếng gọi cửa, Đức Anh đi ra sân để mở cổng. Các trinh sát đã lập tức ập đến, khống chế đối tượng tại chỗ trong sự ngỡ ngàng của chính Đức Anh, bởi lẽ, Đức Anh không ngờ mình đã dùng đến tuyệt chiêu “ve sầu thoát xác” nhưng vẫn không thể thoát.

“Khi Đức Anh bị khống chế, bố mẹ đối tượng rất sốc và cũng đoán được việc đối tượng phải gây ra tội lỗi lớn. Qua tâm sự với chúng tôi, bố mẹ Đức Anh cho hay ông bà đã nhiều lần phải trả nợ cho đối tượng nhưng không nghĩ con trai dám gây ra vụ cướp ngân hàng đình đám khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Với hành vi như vậy, Đức Anh đã khiến cuộc đời mình sa ngã và vướng phải vòng lao lý chỉ sau 12 giờ gây án”, thượng tá Nam nói.

Sa ngã vì đỏ đen

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Phạm Đức Anh chưa có tiền án, tiền sự và hành nghề tự do. Tại địa phương, gia đình Đức Anh được đánh giá là chấp hành tốt các chính sách và quy định của pháp luật, hoàn toàn không có điều tiếng gì. Bản thân Đức Anh đã lập gia đình, có vợ con đề huề. Thế nhưng, chỉ vì vướng phải thú vui đỏ đen, cờ bạc trực tuyến theo kiểu tài xỉu, Đức Anh đã đưa cuộc đời mình vào con đường sa ngã.

Phạm Đức Anh tại trụ sở công an

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận do chơi bời các trò cờ bạc, game online theo hình thức tài xỉu trên mạng nhiều dẫn đến nợ nần nên 10h sáng 14/11, đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện ý định của mình, Đức Anh đến tiệm tạp hoá gần nhà mua một bộ áo mưa màu đen, có logo con gà màu trắng trên ngực áo bên trái và một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa.

Tiếp đó, khi đến được chi nhánh ngân hàng ở phường Phố Cò, TP Sông Công, Đức Anh đi qua, đi lại 2 lần để thăm dò tình trạng trong ngân hàng. Thực hiện xong việc thăm dò, đối tượng điều khiển xe quay trở lại phòng trọ ở xóm Giếng, phường Hồng Tiến để tháo biển kiểm soát của chiếc xe máy.

Khoảng 12h45 cùng ngày, Đức Anh đi từ phòng trọ ra khu đất trống, mặc áo mưa, bịt kín mặt để nguỵ trang. Khoảng 14h chiều, Đức Anh vào ngân hàng rồi bất ngờ rút khẩu súng nhựa uy hiếp, đe doạ nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi nilon màu đen mà đối tượng chuẩn bị sẵn. Gây án xong, Đức Anh đi lòng vòng quanh khu đô thị vắng người, cởi bỏ đồ nguỵ trang trên người rồi về phòng trọ.

Số tiền cướp được, Đức Anh mang đi chuộc ô tô đã cắm do nợ tiền cờ bạc hết 290 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng cất giấu ở phòng trọ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 súng ngắn bằng nhựa được Đức Anh khai dùng để đe doạ nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuop-gan-700-trieu-ong-i-chuoc-o-to-cu-soc-voi-bo-me-a591033.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cuop-gan-700-trieu-ong-i-chuoc-o-to-cu-soc-voi-bo-me-a591033.html