Hành trình lật tẩy tên cướp ngân hàng thích đi phân khối lớn (kỳ 2): Màn truy bắt nghẹt thở

Hé lộ chân dung tên cướp

Đến 21h tối 8/1, Ban chuyên án đã tìm được anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1998, trú TP Hải Phòng) – là chủ chiếc xe ô tô nghi chở kẻ cướp ngân hàng sau khi đối tượng bỏ xe máy. Làm việc với cơ quan công an, anh Hải cho hay bản thân là tài xế taxi. Chiều 7/1, anh Hải có chở bạn là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) từ nhà sang phía siêu thị Plaza rồi quay về đường Tân Vũ, chờ đón Nam theo yêu cầu của Nam, khi đi Nam có đem theo 1 ba lô.

Khoảng 16h chiều 7/1, khi anh Hải đang chờ ở đường Tân Vũ thì Nam đi bộ lên xe và bảo anh Hải chở về nhà. Sau khi ghé qua nhà, Nam tiếp tục yêu cầu anh Hải chở Nam lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Văn Nam

Tại đây, Nam yêu cầu dừng xe ở dọc đường thuộc địa phận TP Vĩnh Yên và thanh toán tiền xe cho anh Hải, sau đó anh Hải quay về TP Hải Phòng. Cũng trong buổi làm việc với Ban chuyên án, sau khi được xem hình ảnh camera thu được về vụ cướp ngân hàng, anh Hải khẳng định đối tượng cướp ngân hàng có phòng giao dịch ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng chính là Nam.

“Dù đã xác định được đối tượng cướp ngân hàng là Nam nhưng chúng tôi lại gặp một vấn đề nan giải là chưa xác định được vị trí cụ thể của Nam ở TP Vĩnh Yên bởi lẽ đối tượng không xuống xe ở địa điểm cố định mà là ở dọc đường. Bản thân tài xế taxi là anh Hải vì mới chở khách đến TP Vĩnh Yên lần đầu cũng không nhớ chính xác được đoạn đường mà Nam xuống xe.

Việc xác minh nhân thân Nam cũng gặp khó khăn khi đối tượng sống lang bạt từ nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định, rất ít khi xuất hiện tại địa phương”, Trung úy Nguyễn Tiến Đạt – cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát đặc nhiệm, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng nói.

Màn truy bắt nghẹt thở

Một tổ công tác gồm 9 thành viên thuộc đội Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã lên đường đến TP Vĩnh yên ngay sau khi thu được manh mối quan trọng từ anh Hải. Tại TP Vĩnh Yên, lực lượng công an đã chia thành 2 mũi trinh sát để phối hợp với công an địa phương rà soát tất cả những đối tượng là người Hải Phòng đang hoạt động, sinh sống tại đây. Mũi còn lại thì rà soát tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn… để tìm kiếm tung tích của Nam.

Liên tục trong 4 giờ đồng hồ, gần như lực lượng công an đã lật tung các nhà nghỉ, khách sạn, các điểm lưu trú trên địa bàn TP Vĩnh Yên và xác định được Nam thuê 1 phòng trọ. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến thì Nam đã bỏ đi, cuộc rượt đuổi với thời gian lại tiếp tục, lúc này đã bước sang rạng sáng 9/1.

Hung khí đối tượng dùng để cướp ngân hàng

Lần theo các dấu vết do Nam để lại, các mũi trinh sát đã xác định Nam di chuyển đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hơn 1 tiếng sau đó, lực lượng thuộc Ban chuyên án đã có mặt tại thị xã Phổ Yên và phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên rà soát, xác định được Nam đang trốn tại một nhà nghỉ ở thị xã Phổ Yên vào lúc 10h sáng 9/1.

Khi lực lượng công an tiếp cận nhà nghỉ, nhiều phương án đã được đưa ra để vây ráp, bắt giữ đối tượng với điều kiện tiên quyết là đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng đánh án và bản thân đối tượng bởi lẽ Nam đang mang theo “hàng nóng”.

“Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phân công 2 thành viên áp sát cửa, trong khi tôi và chỉ huy trực tiếp đạp cửa tiến vào phòng. Lúc này, Nam đang ngồi trên giường, tay phải cầm khẩu súng hướng về phía cửa nhưng chúng tôi đã lập tức áp sát, khống chế không để đối tượng nổ súng. Lực lượng tiếp viện cũng ập vào ngay sau đó, tất cả quá trình khống chế Nam chỉ diễn ra trong vài giây”, Trung úy Đạt kể lại.

Tại hiện trường bắt giữ Nguyễn Văn Nam, lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng mà đạn đã lên nòng, 800 triệu đồng tiền mặt, 1 xe mô tô phân khối lớn và nhiều tài liệu, đồ vật khác.

Ngay sau khi bắt giữ Nam, Ban chuyên án đã thực hiện các thủ tục và di lý đối tượng về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trong ngày 9/1 để phục vụ công tác điều tra. Quá trình lấy lời khai của Nam, các cán bộ điều tra đã không khỏi ngao ngán trước nguyên nhân khiến đối tượng gây án.

Còn tiếp…

