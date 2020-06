Hành trình 15 ngày trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đã thực hiện 6 vụ trộm cắp

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 10:05 AM (GMT+7)

Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản.

Sáng 19-6, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, chúc mừng và thưởng nóng cho Công an TP Tam Kỳ và Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ vì có thành tích xuất sắc khi bắt giữ được Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) – đối tượng đang thụ án giết người vượt ngục, đang bị truy nã.

Ông Lê Trí Thanh thưởng nóng cho công an và Ban Chỉ huy Quân sự TP Tam Kỳ

Theo báo cáo của Công an TP Tam Kỳ, khoảng 19h45 ngày 18-6, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự nên đã tổ chức lực lượng tiếp cận và yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận họ và tên là Triệu Quân Sự, sinh ngày 14/7/1991, HKTT: xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Bản thân Sự bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu I khởi tố về tội "Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ" và bị Tòa án quân sự Quân khu I tuyên phạt mức án tù chung thân. Đối tượng Sự chấp hành án tại Trại giam T10 Quân Khu V (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại Công an TP Tam Kỳ, Sự đã khai hành trình trốn khỏi nơi giam của mình. Cụ thể, khoảng 15h ngày 3-6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng.

Trên đường chạy (thuộc địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lợi dụng sơ hở của người dân, Sự trộm cắp 1 áo thun có cổ màu cam, 1 quần soọc màu xanh, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO màu trắng, 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius màu xám, 1 mũ bảo hiểm màu xanh và 1 đôi giày vải màu xanh rồi điều khiển xe mô tô trộm cắp được di chuyển theo đường Quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Đến khoảng 1h ngày 4-6, Sự đến địa phận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi.

Triệu Quân Sự

Đến khoảng 7h cùng ngày, Sự đến một tiệm điện thoại (Sự không rõ địa chỉ) bán ĐTDĐ Oppo trộm cắp được với giá 700.000 đồng, sau đó Sự tiếp tục di chuyển theo đường Quốc lộ 1A hướng ra Bắc. Đến khoảng 16h cùng ngày, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi, chạy được khoảng 3-5 phút thì Sự dừng lại, vứt xe mô tô bên vệ đường rồi chạy bộ hướng lên đồi núi ẩn nấp. Đến khoảng 19h cùng ngày, Sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Đến khoảng 0h ngày 5-6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 ĐTDĐ Samsung, số tiền 600.000đ - 700.000đ rồi đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi. Sự ở lại thành phố Đà Nẵng khoảng 2 ngày (ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê). Đến sáng 7-6, Sự đón xe vào thành phố Hội An, đi dạo khu vực phố cổ khoảng 1 tiếng thì tiếp tục đón xe ôm vào đến thành phố Tam Kỳ lúc 12h cùng ngày. Tại thành phố Tam Kỳ, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm 1 ĐTDĐ Samsung A50 màu đen, Sự bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè. Sáng 8-6, Sự đón xe khách Tam Kỳ - Nam Giang (nghĩ xe này đi vào thành phố Hồ Chí Minh), khi xe về đến bến xe huyện Nam Giang thì phát hiện mình nhầm nên xin đi nhờ xe container xuống lại huyện Đại Lộc, khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây.

Đến khoảng 3-4h ngày 9-6, Sự thức dậy đi bộ ra tiệm tạp hóa gần đó trộm cắp được khoảng 200.000 - 300.000 đồng, tiếp tục sang tiệm tạp hóa đối diện trộm được khoảng 5 - 6 triệu đồng và thuê xe ôm di chuyển theo hướng huyện Nam Giang. Thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng Công an, sợ bị phát hiện nên đón xe đi về lại hướng thành phố Tam Kỳ. Khi đến khu vực bệnh viện Nam Giang, Sự xuống xe và đón taxi đi xuống thị xã Điện Bàn. Tại đây, Sự tiếp tục đón một xe taxi khác đi vào thành phố Tam Kỳ lúc 11h cùng ngày. Từ ngày 9-6 đến ngày 18-6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ để chơi game, đến khoảng 20h ngày 18-6 thì bị bắt giữ.

Qua nội dung trên xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động, tiền mặt khoảng 6 triệu đồng. Đối tượng Triệu Quân Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ.

Công an thành phố Tam Kỳ lập biên bản Bắt người đang bị truy nã và ra Quyết định tạm giữ số 49 ngày 18 tháng 6 năm 2020 đối với Triệu Quân Sự (sinh ngày 14/7/1991, HKTT: xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Trốn khỏi nơi giam".

Như đã thông tin, khoảng 19h45 tối 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ) đã ập vào bắt Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên) – đối tượng đang thụ án giết người vượt ngục - tại quán internet HT ở hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Sự bị bắt khi đang chơi game

Tại cơ quan công an, Sự khai rằng ngày 3-6, đối tượng này trốn khỏi trại giam rồi trộm xe máy và một chiếc điện thoại tại Quảng Ngãi. Sau đó chạy xe máy ra Quảng Nam và bán chiếc điện thoại 700.000 đồng lấy tiền đổ xăng rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi. Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ xe chạy vào rừng ẩn nấp và nằm chờ đến tối xuống dọc bờ biển quận Liên Chiểu vào trung tâm TP Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng Sự di chuyển vào thành phố Hội An (Quảng Nam) lẩn trốn, rồi tiếp tục vào thành phố Tam Kỳ. Khi đang mải mê chơi game tại quán internet thì bị công an bắt giữ. Khi bị bắt Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 3-6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khỏi trại giam khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau đó chạy ra khu vực đèo Hải Vân (giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì bị mất dấu vết.

Sự đang thi hành án tù chung thân về các tội danh "giết người", "cướp tài sản", "đào ngũ", "trốn khỏi trại giam", "trộm cắp tài sản", "cố ý gây thương tích". Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I. Vào năm 2015, đối tượng này từng cưa song sắt bỏ trốn khỏi trại giam.

