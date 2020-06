Đã bắt được Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn trại ở Quảng Ngãi

Thứ Năm, ngày 18/06/2020 20:42 PM (GMT+7)

Phạm nhân Triệu Quân Sự đã bị bắt tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tối 18-6, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Phạm nhân Triệu Quân Sự tại công an. Ảnh: THANH NHẬT

Theo Thượng tá Mười, nhận sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ tung trinh sát theo dõi các quán nét, tụ điểm Sự có khả năng dễ ẩn nấp.

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 20 giờ ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ bắt Triệu Quân Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Hiện Công an TP Tam Kỳ đang tạm giữ Triệu Quân Sự.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

