Hàng trăm phụ nữ sập bẫy "người tình ngoại quốc"

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 16:20 PM (GMT+7)

Mặc dù thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo có xu hướng gia tăng, nhưng vẫn liên tục có thêm nhiều nạn nhân mới.

Từ đơn trình báo của nhiều nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác định chỉ riêng một nhóm vài đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã chiếm đoạt tới hàng trăm tỷ đồng.

Những cuộc tình "ảo"

Tháng 11-2019, chị Trịnh Thị B. (SN 1976, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai; đã ly hôn) vào mạng xã hội, kết bạn với tài khoản của người đàn ông ngoại quốc tên Mark. Qua trao đổi, Mark tự xưng là doanh nhân, đang có dự án tại Malaysia, hứa hẹn sẽ sang Việt Nam sau khi hết dịch Covid-19. Đầu tháng 5-2020, Mark báo tin công trình của mình tại Malaysia đang gặp trục trặc, ngân phiếu ở Mỹ không chuyển sang được, cần số tiền lớn để xử lý và hứa sẽ trả lại. Y còn chụp hình tấm séc hàng triệu USD gửi cho chị B. xem. Để "cứu" bạn trai ngoại quốc, ngoài số tiền có sẵn, chị B. vay mượn thêm của bạn bè, họ hàng rồi chuyển đến tài khoản mở tại ngân hàng ở Việt Nam do Mark cung cấp, tổng cộng lên tới gần 12 tỷ đồng. Nhưng 10 ngày sau, chị B. bị gã chặn Facebook. Biết mình bị lừa, nạn nhân vội vàng đến cơ quan công an trình báo.

Tương tự, chị Bùi Thị A. (SN 1984, ngụ H.Trảng Bom, Đồng Nai; đang ly thân) cũng quen qua mạng với người đàn ông ngoại quốc tên Ali (tự nhận là quân nhân Mỹ). Hàng ngày, Ali đều nhắn tin tâm sự với chị A. Sau một thời gian, Ali cho chị A. biết, cha mình trước đây là lính Mỹ tử trận ở Thái Lan, được bảo hiểm bồi thường một khoản rất lớn, để nhận tiền bảo hiểm thì phải trả tiền lo thủ tục. Người bạn trai ngoại quốc ngỏ ý vay chị A. số tiền này, hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 1,5 triệu USD. Tưởng thật, chị A. vay mượn và chuyển đến số tài khoản do gã cung cấp tổng cộng là 13 tỷ đồng. Chỉ một tuần sau, không liên lạc được với "người yêu", chị A. mới biết gặp kẻ lừa đảo nên trình báo cơ quan chức năng.

Còn bà Đoàn Thị N. (SN 1968, ngụ TP.Biên Hòa; ly hôn đã lâu) quen người đàn ông nước ngoài tên Aslam qua mạng. Thi thoảng, người này gửi cho bà N. vài món quà nhỏ, hứa sẽ sang Việt Nam thăm bà khi có điều kiện. Sau thời gian nhắn tin qua lại, bà N. rất tin tưởng vào "người tình ngoại quốc". Ít lâu sau, gã cho biết do dịch Covid-19, công ty của mình chưa thu hồi được tiền nên không có tiền chữa bệnh. Aslam hỏi mượn tiền và hứa sẽ trả cho bà N. số tiền lớn. Lúc đầu, bà N. không tin, nhưng sau khi nhận những tấm ảnh Aslam nằm trong bệnh viện, bà này liền chuyển 1,5 tỷ đồng đến số tài khoản do hắn cung cấp. Đến ngày 7-8-2020, không liên lạc được với "người yêu", bà N. mới biết mình sập bẫy lừa. Những phụ nữ trên chỉ là số ít trong các nạn nhân bị lừa đảo, đến trình báo với Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai.

Lần theo dấu vết

Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, do các đối tượng người nước ngoài điều hành, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Công an tỉnh phối hợp với Cục CSHS và các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án xác định, ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định, chúng lập tức rút tiền rồi chuyển ra nước ngoài, như: Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia, Malaysia..., rồi rút tiền mặt bằng thẻ Visa.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây lừa tình và chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ

Trong số 3 vụ lừa đảo trên, chỉ vụ bà N. là có manh mối, bởi trong số 4 tài khoản nhận tiền, có tài khoản Nguyễn Thị Hương mở tại Ngân hàng VPBank - chi nhánh Bình Dương, tài khoản Nguyễn Văn Thực mở tại Ngân hàng SCB - chi nhánh Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

Được triệu tập làm việc, Nguyễn Thị Hương (SN 1949, ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương) khai: Đầu năm 2019, Hương bị một đối tượng người nước ngoài tên Herny lừa qua mạng xã hội, chiếm đoạt 600 triệu đồng, nhưng không trình báo công an. Sau đó, chính Herny yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa ngân hàng để nhận tiền giùm gã, sẽ được trả hoa hồng. Hương mở tài khoản rồi gửi chuyển phát nhanh cả hồ sơ, thông tin về tài khoản cho Herny (địa chỉ ở Malaysia). Từ đó, mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được Herny cho để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại chuyển cho Herny.

Một thông tin quý giá được ngân hàng chuyển đến cơ quan điều tra: trong các trụ ATM trên đường Nguyễn Thị Thập và P.Phú Mỹ (Q7, TPHCM) mà đối tượng đến rút tiền, có thu được hình ảnh một đối tượng nữ đeo khẩu trang, đội mũ, ăn mặc kín đáo, không thể nhận dạng được. Bỏ ra 3 ngày đêm rà soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an mới phát hiện được biển số xe của đối tượng này.

Xác minh về đối tượng nữ nghi vấn, CAQ7 còn cung cấp hình ảnh ả đi cùng một đối tượng người da đen. Đó là Cáp Xuân Thùy (SN 1998, ngụ H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú Q7). Thùy khai người đàn ông da đen đi cùng là người yêu của mình, tên Diallo Micheal (SN 1993, quốc tịch Guinea). Thùy cùng Bùi Thị Nghi (SN 1992, quê An Giang; tạm trú Q1) thuê các căn hộ chung cư cao cấp sống chung với hai gã Diallo Micheal và Agada Samuel (SN 1994, quốc tịch Nigeria) như vợ chồng. Cả Thùy, Nghi đều thường xuyên đi rút tiền tại các trụ ATM theo lệnh của 2 gã bạn trai ngoại quốc và được cho tiền hoa hồng.

Ban chuyên án xác định, còn thiếu nhóm đối tượng cung cấp thẻ ngân hàng cho Dialo Micheal và Agada Sauel. Sau đó, Ban chuyên án làm rõ, Nguyễn Văn Thực khai đã mở 13 tài khoản ngân hàng giúp Dialo Micheal. Qua sao kê ngân hàng, những tài khoản này có số tiền giao dịch lên tới 15 tỷ đồng. Địa chỉ mà Dialo Micheal cung cấp cho Thực để gửi thẻ ATM là tòa chung cư tại số 15B Nguyễn Lương Bằng (P.Phú Mỹ, Q7). Tuy nhiên, tòa nhà này có tới 9 block, với mấy ngàn phòng. Công an gặp không ít khó khăn trong việc xác minh đối tượng mà từ tên trên tài khoản WhatsApp và số điện thoại đều là giả, sim rác, Thực cũng không có bất cứ thông tin gì về gã.

Thời điểm này, Thực báo tin vừa lấy được 2 thẻ ngân hàng, chuẩn bị gửi cho Micheal Winson. Đây là thông tin cực kỳ quý giá, bởi nếu Ban chuyên án biết được ai là người nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh 2 thẻ ngân hàng do Thực gửi thì sẽ biết được đối tượng đứng đằng sau. Thế nhưng người nhận thẻ lại khai chỉ nhận giúp, liên lạc với người kia bằng nhắn tin, gọi điện rồi hẹn đến một điểm để giao thẻ. Có đến sáu, bảy lần nhận thẻ do Thực gửi, người này đều gặp một người nước ngoài đi xe Nouvo.

Ban chuyên án nhanh chóng bố trí lực lượng mật phục, bắt gọn đối tượng. Tại trụ sở, đối tượng khai tên Ezegbogu Francico Emeka (SN 1993, quốc tịch Nigenia; hiện ở một chung cư tại H.Nhà Bè). Y dùng tên Micheal Winson để giao dịch với nhiều người Việt Nam, dùng tên khác để giao dịch thẻ với Dialo Micheal để thực hiện việc rút tiền của các nạn nhân. Ngoài Thực, y còn dụ dỗ nhiều người khác mở tài khoản để cung cấp cho các đối tượng khác nhận và chuyển tiền lừa đảo.

Kết thúc chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai lần lượt bắt 6 đối tượng, gồm: Diallo Micheal, Agada Samuel, Ezegbogu Francico Emeka, Nghi, Thùy và Hương, thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu, tang vật khác liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hang-tram-phu-nu-sap-bay-nguoi-tinh-ngoai-quoc_117434.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hang-tram-phu-nu-sap-bay-nguoi-tinh-ngoai-quoc_117434.html