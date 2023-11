Hai thanh niên phóng xe “thông chốt” an ninh, làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Giang (SN 1994, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) về hành vi cướp giật tài sản.