Hai mẹ con tử vong nghi bị sát hại

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 09:00 AM (GMT+7)

Đến 23h tối 9/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường vụ hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Đêm 9/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Nạn nhân vụ án mạng được xác định là bà Trần Kim Ph. (65 tuổi) và chị Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, con gái bà Ph, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản).

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, nhiều hàng xóm nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bà Phượng nên chạy qua kiểm tra. Vừa tới nơi, người dân tá hỏa khi phát hiện bà Phượng và chị Phục Hưng đang nằm gục dưới nền nhà, trên người có nhiều vết thương.

Tiến hành kiểm tra, người dân phát hiện chị Phục Hưng đã tử vong tại chỗ. Riêng bà Phượng vẫn thoi thóp thở nên được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường chưa phát hiện có dấu hiệu bị mất tài sản. Người dân địa phương cho hay, thỉnh thoảng họ có nghe gia đình hàng xóm xảy ra lời qua tiếng lại với người đàn ông là bạn của một trong hai nạn nhân nhưng không rõ là ai.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra và chưa vội vàng kết luận nguyên nhân vụ việc.

