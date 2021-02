Nghe tiếng động lớn, chạy ra thấy người đàn ông rơi từ tầng cao xuống tử vong

Thứ Sáu, ngày 05/02/2021 09:19 AM (GMT+7)

Nhiều người dân ở Ninh Bình giật mình khi nghe một tiếng động lớn trước tòa nhà cao tầng đang xây. Chạy tới, họ tá hoả phát hiện một người đàn ông nằm bất động, đã tử vong.

Ngày 4-2, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân một người tử vong do do rơi từ tầng cao công trình đang xây dựng xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-2, người dân tá hoả khi nghe một tiếng động lớn trước cửa tòa nhà số 195, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Khi chạy đến, nhiều người tá hoả phát hiện một người đàn ông nằm bất động đã tử vong, nghi rơi từ tầng 6 tòa nhà xuống đất.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt, nắm bắt thông tin, tổ chức điều tra, làm rõ. Thông tin bước đầu xác định nạn nhân khoảng 40 tuổi, là công nhân đang xây dựng tại tòa nhà.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết nhiều khả năng nạn nhân đang làm việc tại tầng 6 tòa nhà đã bị rơi xuống đất từ độ cao khoảng 20 m.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp điều tra, làm rõ.

