Hải Dương: Giả danh lãnh đạo cấp tướng để chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ đối với Lê Thị Hoài (ngụ tỉnh Nam Định) về hành vi giả danh lãnh đạo cấp tướng trong Công an nhân dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỉ đồng của một phụ nữ ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, Hoài quen biết với chị N (ngụ huyện Tứ Kỳ) khi cùng tham gia một chương trình từ thiện.

Khoảng đầu năm 2020, Hoài nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị N, Hoài nói với chị N là mẹ Hoài mất sớm, có bố tên L làm lãnh đạo cấp tướng trong lực lượng Công an nhân dân và bảo chị N kết bạn với các tài khoản mạng xã hội của ông L để làm quen, tâm sự.

Bị can Lê Thị Hoài. Ảnh CA

Theo đó, Hoài tự lập tài khoản Facebook và Zalo đăng ký bằng số điện thoại cá nhân để kết bạn với chị N, tự giới thiệu là ông “L”, quá trình nói chuyện chỉ nhắn tin, gửi ảnh, không gọi điện trực tiếp để tránh bị chị N phát hiện.

Khi thấy chị N nảy tình cảm với “ông L”, Hoài dùng danh nghĩa Hoài và "ông L” nhiều lần hỏi vay tiền chị N, tổng số lần vay khoảng hơn 3 tỉ đồng.

Chị N nhiều lần yêu cầu Hoài và “ông L” trả tiền nhưng Hoài đều tìm lý do không trả. Cuối năm 2022, phát hiện người sử dụng tài khoản mạng xã hội không phải là bố của Hoài, chị N đã trình báo lên cơ quan Công an.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ hành vi vi vi phạm pháp luật của Hoài.

Ngày 16-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền chiếm đoạt từ ngày 4-10-2021 đến ngày 27-9-2022 là hơn 3,3 tỉ đồng.

Hiện Hoài đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

