Chủ trang mạng “Học làm giàu” chiếm đoạt hơn 567 tỷ đồng

Sáng 29/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (SN 1966, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Phát triển công nghệ quốc tế - IDT, chủ trang mạng “Học làm giàu”) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử sơ thẩm từ năm 2018, nhưng sau đó bản án sơ thẩm bị tuyên hủy để điều tra làm rõ thêm số lượng bị hại, số tiền thiệt hại và những người liên quan đến vụ án. Đây là phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai.

Theo cáo trạng, năm 2007, Hải thành lập Công ty IDT nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, năm 2008, Hải tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng “Học làm giàu”. Hải tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu tư cây macca nhằm thu hút nhà đầu tư.

Để chứng minh tính khả thi các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất rất cao, từ 40 đến 50% một năm, người góp vốn được trả lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, Hải khuyến khích nhà đầu tư mở rộng mạng lưới với tiền thưởng kết nối từ 2 đến 10% cho mỗi hợp đồng.

Bị cáo Phạm Thanh Hải tại phiên tòa.

Trong gần một năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, Hải đã huy động hơn 2.725 tỷ đồng. Số tiền thu được, Hải không quản lý thu, chi theo sổ sách. Đến khi các khoản tiền gốc, lãi và chi phí tăng cao thì Hải mất khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Về dòng tiền thu được, Hải đã chi lãi hơn 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng, chi phí hội thảo, văn phòng… hơn 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải góp vốn đầu tư vào các dự án của 9 công ty gần 99 tỷ đồng và cho vay cá nhân 38,4 tỷ đồng.

Số tiền mặt thu giữ được trong két công ty của Hải chỉ có gần 760 triệu đồng. Còn các khoản tiền gửi của Hải và một số nhân viên kế toán là hơn 116 tỷ đồng.

Xác minh tại 9 dự án thấy rằng, Hải góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam (IDVA) 9,9 tỷ đồng. Công ty IDVA đã sử dụng số tiền đó vào việc hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Linh Dương và Công ty IDVA chưa có lợi nhuận.

Ngoài ra, Hải còn góp vốn 11 tỷ đồng vào Công ty CP HC - phát triển công nghệ Smart Parking; đầu tư 3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ bất động sản đỉnh cao mới (New Peaks); góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dự án xanh Inter Green, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ cao Ánh Dương.

Tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen, Hải góp vốn 11,85 tỷ đồng. Với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Macccadamia Quốc tế (IDAM), Hải góp vốn 20 tỷ đồng; Hải góp vốn với Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Hòa Bình 18,4 tỷ đồng. Còn tại Công ty IDT, Hải góp vốn trực tiếp và ủy quyền cho người khác đứng tên cổ phần, đồng thời cho công ty vay hơn 17,5 tỷ đồng…

Tuy nhiên phần lớn các khoản tiền mà Hải đầu tư chưa phát sinh ra lợi nhuận. Quá trình kêu gọi đầu tư, Hải nhận thức được các dự án chưa thể phát sinh lãi suất nhưng do phải trả tiền gốc, lãi đến hạn quá lớn nên buộc phải huy động để lấy tiền của người sau trả cho người đầu tư trước.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 574 bị hại, trong đó có 294 người yêu cầu bồi thường. Có nhiều trường hợp từ chối đến làm việc, có người đã mất, người chuyển nơi ở, chuyển nơi công tác… Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Hải chiếm đoạt của các bị hại là hơn 576 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng liên quan trong ban kế toán Công ty IDT, trong đó có vợ Hải…, cơ quan điều tra xác định, chưa có đủ căn cứ họ đồng phạm nên không đề cập xử lý.

Đối với các cá nhân nhận tiền thưởng kết nối, những người này không được Hải thỏa thuận, hứa hẹn trước, không biết nguồn gốc tiền thưởng, không biết lý do nhận thưởng. Do đó không có cơ sở xử lý đối với những người nhận tiền thưởng kết nối. Đối với 2.000 cá nhân chưa đến cơ quan làm việc, cơ quan Công an tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Quá trình mở tòa, vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan đến vụ án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với những người vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

