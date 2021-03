Hai đối tượng nã đạn vào xe thánh chửi Dương Minh Tuyền lĩnh 69 tháng tù

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Hai đối tượng “nã đạn” vào xe ôtô của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền đã phải nhận tổng hình phạt 69 tháng tù giam với 2 tội danh gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hại tài sản.

Ngày 19-3, TAND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Khoa (29 tuổi, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) và Lã Văn Linh (22 tuổi, ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, cùng TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa - Ảnh: Báo Hải Dương

Trong quá trình điều tra và xét xử, 2 bị cáo đã khai nhận, trước khi xảy ra vụ nổ súng, giữa Khoa và Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở khu dân cư số 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Dương Minh Tuyền khá nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "thánh chửi". Tuyền từng bị TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản của người khác.

Ngày 4-1, Tuyền đi ôtô biển kiểm soát 99A-286.58 về nhà anh T. ở xã Đoàn Tùng (Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ăn cỗ tân gia. Tại đây, Tuyền đã phát trực tiếp trên Facebook hẹn Khoa về Thanh Miện để giải quyết mâu thuẫn. Thấy vậy, Khoa mang theo 1 khẩu súng loại bắn đạn ghém cỡ 12, rồi đi taxi từ Hà Nội về huyện Thanh Miện. Sau đó, Khoa gọi điện bảo Lã Văn Linh đi xe máy xuống Thanh Miện đón.

Gặp nhau rồi đi ăn tối tại thị trấn Thanh Miện, Khoa nói với Linh là phải bắn vào xe của "thánh chửi" để cảnh cáo. Khoa bảo Linh dùng xe máy chở, còn Khoa sẽ nổ súng bắn. Khi phát hiện xe của Tuyền đang đỗ cạnh quán karaoke Tuấn Anh, do thấy đang đông người qua lại, Khoa bảo Linh đứng chờ ở vườn hoa gần đó và tháo biển xe máy giấu vào cốp xe nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, bạn của Dương Minh Tuyền là Nguyễn Văn Năm (26 tuổi, ở phường Hòa Long, TP Bắc Ninh) đi ra mở cửa xe của Tuyền và ngồi ở ghế phụ nổ máy sạc pin điện thoại di động. 10 phút sau, thấy ít người qua lại, Khoa bảo Linh chở đến gần xe của Tuyền để bắn. Khi còn cách xe của Tuyền khoảng 10 m, Khoa chĩa súng về phía xe của "thánh chửi" bắn 1 phát. Sau đó, Khoa bảo Linh lái xe vượt qua xe của Tuyền và quay lại bắn tiếp 2 phát nữa. Hậu quả, các vết đạn cà xước phần bề mặt đầu, thân xe bên trái và khung thanh giá nóc bên phải xe của Tuyền.

Hành sự xong, Linh chở Khoa về khu vực cầu Thanh Trì (TP Hà Nội). Linh về nhà ngủ còn Khoa đi taxi đến khu vực cầu Đông Trù vứt súng và 2 viên đạn còn thừa xuống sông.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra, nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan. Ít ngày sau, Linh đã bị lực lượng công an triệu tập đến làm việc. Khoa bỏ trốn nhưng đến ngày 18-1, đã ra cơ quan công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Thanh Miện tuyên phạt Hồ Văn Khoa 39 tháng tù (trong đó là 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 9 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản), tuyên phạt Lã Văn Linh tổng số 30 tháng tù (24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản).

