Hai đối tượng băng đồng, né chốt kiểm dịch đi mua ma tuý

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Chiều 24-8, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Long (SN 1989) và Trần Phi Long (SN 1986, cùng ngụ huyện Tri Tôn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 20-8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Tịnh Biên phối hợp Công an xã An Hảo trong lúc tuần tại khu vực tổ 10, ấp An Thạnh thì phát hiện 2 đối tượng trên điều khiển xe máy BS: 67AB-075.11 đang chạy theo các đường đồng, có dấu hiệu khả nghi nên truy đuổi, bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt cùng ma tuý vừa mua.

Qua đó công an thu giữ trên người các đối tượng 0,7gram ma tuý. Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận đi mua ma túy ở Châu Đốc về sử dụng, cố tình đi đường đồng để né chốt kiểm soát dịch.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hai-doi-tuong-bang-dong-ne-chot-kiem-dich-de-di-mua-ma-tuy_118773.ht...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/hai-doi-tuong-bang-dong-ne-chot-kiem-dich-de-di-mua-ma-tuy_118773.html