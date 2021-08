Cặp vợ chồng chủ quán nail cho nhiều cặp vợ chồng khác vào chơi ma tuý

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 14:41 PM (GMT+7)

Cho hàng chục người vào chơi ma tuý, vợ chồng chủ quán nail Nguyễn Thị Trà (Bắc Giang) cùng 1 nhân viên bị công an khởi tố.

Ngày 24-8, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Trà (SN 1988) và chồng Hoàng Giang Hiệp (SN 1987 cùng trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang); Lê Thị Kim Thúy (SN 2000, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can Hiệp, Trà và Thuý (từ trái qua phải) - Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 18-8, tại số nhà 37, đường Ngô Gia tự (phường Trần Phú, TP Bắc Giang) do Nguyễn Thị Trà thuê làm cửa hàng nail, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Giang tiến hành kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, tại phòng ngủ tầng 2 của quán tổ công tác phát hiện có 15 người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết các đối tượng mở nhạc và sử dụng trái phép chất ma tuý ở bên trong. Đáng chú ý, trong số này có nhiều cặp vợ chồng.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ: 2 túi nylon màu trắng bên trong đựng các viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc), 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp Ketamine và một số vật chứng khác có liên quan. Qua test nhanh, phát hiện 13/15 người dương tính với chất ma túy.

