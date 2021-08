Vợ mua ma túy về giấu vào xe chồng rồi... báo công an

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 19:06 PM (GMT+7)

Cho rằng chồng có quan hệ tình cảm với người khác, người phụ nữ đã mua ma túy về giấu vào xe máy của chồng rồi gọi báo công an.

Chiều 21-8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận có vụ việc vợ mua ma túy về để "gài bẫy" chồng vì nghi có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác.

Số ma túy mà chị T mua về giấu trong xe chồng rồi báo công an. Ảnh: VKSND

Theo vị này, sự việc được Công an thị trấn Buôn Trấp tiếp nhận và chuyển lên Công an huyện để giải quyết theo thẩm quyền. Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chị T.T.T và anh Y đã ly hôn từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chung sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana).

Năm 2021, trong thời gian mang thai và sinh đứa con chung thứ 4 (hiện được 2 tháng tuổi), chị T cho rằng anh Y có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên không còn quan tâm đến mình. Vì vậy, chị T nảy sinh ý định "gài bẫy" chồng bằng ma túy.

Ngày 15-8, chị T tìm mua 3 gói ma túy đá với giá 7 triệu đồng. Về nhà, chị T hòa một phần với nước chanh cho chồng uống, số còn lại chị T dùng khẩu trang y tế cuộn lại, nhét vào đuôi xe máy của chồng.

Sau đó, chị T gọi điện cho công an báo rằng chồng mình đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong quá trình xác minh, chị T nhận thấy sự việc sắp bị bại lộ nên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

