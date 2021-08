Hai phụ nữ mang thai nhận ma túy giấu trong hộp sữa, khăn giấy thì bị bắt

Thứ Sáu, ngày 20/08/2021 11:38 AM (GMT+7)

Hai phụ nữ lần lượt bị bắt quả tang khi vừa nhận ma túy được giấu trong các hộp sữa, hộp khăn ướt từ chành xe.

Ngày 20-8, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hân (27 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc Ly (21 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cả hai được tại ngoại để phục vụ điều tra do đang mang thai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 8-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên phát hiện Ly chạy xe máy chở theo một bé trai và một thùng giấy có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

Bị can Nguyễn Thị Trúc Ly cùng số ma túy quả tang. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra bên trong thùng có nhiều lại bánh kẹo và một hộp sữa, trong hộp sữa chứa 15 bọc ma túy tổng hợp dạng đá (210 gram). Ly khai nhận, số ma túy này Ly vận chuyển cho một người quen ở TP.HCM để lấy tiền công.

Đến chiều cùng ngày, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hân đi nhận một thùng giấy từ chành xe ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Trong thùng giấy có nhiều loại bánh và 02 hộp khăn giấy ướt bên trong có cất giấu 16 bọc ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng trên 168 g.

Bị can Nguyễn Thị Hân cùng ma túy tìm được trong khăn ướt. Ảnh: CACC

Hân khai nhận vận chuyển số ma túy cho người khác để lấy tiền công 400.000 đồng. Ngoài ra, Hân khai còn tham gia mua bán ma túy cho các con nghiện.

