Hai “con bạc” gây ra 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

Huỳnh Hòa Khánh (SN 1974, ngụ tỉnh Long An) và Đỗ Trần Phương Duy (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang), nợ nần do cờ bạc nên gây ra 14 vụ lừa đảo với thủ đoạn khá tinh vi, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, cuối tháng 5/2021, một người gọi đến cho ông N.H.C., chủ cơ sở mua bán gạo ở huyện Cái Bè tự giới thiệu tên Toàn (sau này xác định là Duy), chào bán 150 tấn gạo. Duy đưa ra giá thấp hơn thị trường, ông C. đã đồng ý mua và yêu cầu chở gạo đến kho chứa ở huyện Cái Bè.

Sáng 28/5, 3 xe container chở 150 tấn gạo đến địa điểm yêu cầu. Ông C. kiểm tra, xác định đúng loại gạo cần mua. Khi gạo chưa được chuyển vào kho, ông C. đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán 600 triệu đồng. Tiền đã chuyển tuy nhiên tài xế không chịu cho gạo vào kho. Ông C. hỏi tài xế thì nhận được trả lời là chủ hàng chưa nhận được tiền.

Thông qua tài xế, ông C. đã gọi điện thoại thì gặp người quen kinh doanh cùng ngành nhưng không phải người chào bán gạo trước đó. Cụ thể ngày 27/5, Duy gọi cho chủ hàng mua 150 tấn gạo, yêu cầu giao tại kho chứa mà ông C. yêu cầu nhưng chưa trả tiền. Sau khi kiểm tra sự việc, ông C. gọi cho người tên Toàn do Duy đóng giả thì không liên lạc được. Zalo ông C. từng nhắn tin trao đổi trước đó với người này cũng không nhận tin nhắn. Lúc này, nạn nhân vỡ lẽ gặp kẻ lừa đảo nên trình báo cơ quan Công an.

Duy và Khánh khi bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện với thủ đoạn trên, một nạn nhân ở Long An, bị chiếm đoạt 531 triệu đồng và địa điểm giao hàng cũng tại huyện Cái Bè. Kẻ lừa đảo sử dụng thuê bao di động, mạng xã hội Zalo để gọi, nhắn tin đến chủ cơ sở kinh doanh gạo trao đổi mua, bán. Kẻ lừa đảo cùng lúc “sắm hai vai”, một mặt gọi đến chủ cơ sở hỏi mua gạo, thống nhất địa điểm và sau đó gọi tiếp cho chủ cơ sở khác chào bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi chốt giao dịch, chủ bán cho người chở gạo đến nơi hẹn, kẻ lừa đảo yêu cầu người mua chuyển khoản trước và chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính kẻ lừa đảo là Duy và Khánh. Tuy nhiên cả hai nhiều năm không còn sinh sống tại nơi đăng ký thường trú. Qua công tác điều tra, cơ quan Công an phát hiện nơi cả hai lẩn trốn tại huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Ngày 17/8, tổ công tác Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, bắt giữ Khánh và Duy. Khám xét nơi cả hai thuê trọ, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số trang sức bằng vàng, 8 thẻ ATM cùng tang vật, tài liệu liên quan hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận do cờ bạc dẫn đến nợ nần. Duy từng kinh doanh gạo nên biết “quy ước” trong nghề đã nảy sinh ý định lừa đảo. Duy bàn bạc với anh rể là Khánh, mở nhiều tài khoản ngân hàng. Duy tìm số điện thoại chủ các cơ sở kinh doanh gạo để hỏi mua và tìm chủ cơ sở kinh doanh khác chào bán. Duy yêu cầu bên mua hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản đã mở tại các ngân hàng. Với thủ đoạn trên, cả hai thực hiện trót lọt 14 vụ, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nạn nhân tại Tiền Giang, Long An và TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Khánh và Duy sử dụng 4 tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Hòa Khánh và Đỗ Trần Phương Duy. Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang thông báo tìm bị hai liên quan đến hai bị can nêu trên.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện thông tin liên quan cần cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ 782 ấp Tân Tỉnh B (xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Phong, điện thoại: 0913684113.

Nguồn: https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/hai-con-bac-gay-ra-14-vu-lua-dao-chiem-doat-3-ty-dong-i6...Nguồn: https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/hai-con-bac-gay-ra-14-vu-lua-dao-chiem-doat-3-ty-dong-i627225/