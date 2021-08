Giả danh sỹ quan công an, lừa tình 2 cô gái trẻ

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 11:00 AM (GMT+7)

Mặc quân phục, đối tượng Thái “nổ” mình là sỹ quan an ninh công tác tại Bộ công an để “cưới chui” một cô gái 23 tuổi, đồng thời quan hệ với một trẻ vị thành niên.

Bị cáo Thái ra tòa lĩnh án -Ảnh: CB

Ngaỳ 31/8, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Trần Trung Thái (SN 1996) trú tại xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, năm 2018, Thái quen biết và đặt lời quan hệ yêu đương với N.T.H.N (SN 1998), trú tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thái giới thiệu bản thân đang công tác tại Bộ Công an, được tăng cường lên Công an tỉnh Cao Bằng công tác. Thái thường mặc quân phục của lực lượng an ninh để tạo lòng tin cho gia đình N.

Tháng 12/2019, Trần Trung Thái và N. tổ chức lễ cưới (nhưng chưa đăng ký kết hôn) và Thái sinh sống cùng gia đình N.

Quá trình sinh sống tại đây, Thái để ý đến cháu N.T. (SN 2006. trú tại thành phố Cao Bằng). Bằng thủ đoạn cũ, Thái “nổ” mình là công an, thường xuyên nhắn tin qua Facebook để tán tỉnh yêu đương.

Với sự ngây thơ, cháu T đã đáp lại tình cảm của Thái và đối tượng này đã nhiều lần quan hệ tình dục với T.

Căn cứ hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Trung Thái 5 năm tù giam; đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho người bị hại.

