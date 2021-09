Lừa đảo nhiều khách mua ô tô, Giám đốc đại lý Honda ô tô Thái Nguyên bị bắt

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền mua xe của nhiều khách hàng, Giám đốc Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên bị bắt giữ.

Chiều nay (6/9) trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đỗ Anh Phong, Giám đốc Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, lệnh bắt giữ được thực hiện từ ngày 27/8, sau khi Công an TP Thái Nguyên nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Anh Phong.

Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Xehay.

Sau đó, do tính chất vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều người, số tiền bị chiếm đoạt lớn nên Công an TP Thái Nguyên đã chuyển đối tượng và hồ sơ vụ việc đến Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, đơn vị đang tiếp túc mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Phiếu báo giao dịch ngân hàng giữa đối tượng Đỗ Anh Phong và khách hàng. Ảnh BTN.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với vai trò là Giám đốc đại lý, Đỗ Anh Phong đã đại diện cho bên bán xe là Honda ô tô Thái Nguyên, có mã số thuế cùng thỏa thuận về số tiền đặt cọc, giá bán và các điều khoản khuyến mại đi kèm.

Hợp đồng có chữ ký và đóng dấu chức danh Giám đốc Đại lý khiến nhiều khách hàng tin tưởng, chấp nhận ký thỏa thuận.

Tuy nhiên thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được quản lý bởi Đại lý Honda ô tô Thái Nguyên, Đỗ Anh Phong đã ghi và hướng dẫn khách hàng chuyển tiền đặt cọc và mua ô tô vào tài khoản cá nhân của mình.

Với thủ đoạn trên, đã có nhiều khách hàng gửi tiền đặt cọc, thậm chí thanh toán trước toàn bộ tiền mua xe mới vào tài khoản cá nhân của Đỗ Anh Phong và một số nhân viên tại Đại lý này khi xe chưa được bàn giao.

Sau khi bị Honda Thái Nguyên từ chối giao xe vì chưa nhận được tiền mua xe, khách hàng mới phát hiện sự việc. Sau nhiều lần đề nghị trả lại số tiền đã chuyển nhưng không có hồi âm, nhiều người đã tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lua-dao-nhieu-khach-mua-o-to-giam-doc-dai-ly-honda-o-to-thai-nguyen-bi-bat-d523735.html