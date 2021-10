Hacker tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc đối diện hình phạt nào?

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định đối tượng tấn công Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc có tài khoản Facebook mang tên “Thai Phan”.

Trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị tấn công, đổi tên vào chiều 25/10.

Liên quan đến vụ Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị tấn công, ngày 27/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, ngày 1/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào hoạt động trang Fanpage chính thức của Công an tỉnh tại địa chỉ https://www.facebook.com/ConganVinhPhuc.Official.

Tuy nhiên, khoảng 16h23 ngày 25/10, trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị đối tượng xấu có tài khoản facebook “Thai Phan” tấn công, thực hiện đổi thành tên khác.

Ngay sau khi phát hiện, đội ngũ quản trị viên đã kịp thời khắc phục sự cố, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Facebook phản ánh về tình trạng, sơ hở của Facebook trong khâu kiểm soát, chính sách bảo mật. Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, chưa để xảy ra việc kẻ xấu lợi dụng, tấn công, đổi tên trang Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện ý đồ xấu.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/10, trao đổi với PV, Tiến sĩ – luật sư (TS.LS) Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp cho biết, hành vi của đối tượng xâm nhập trái phép vào trang thông tin của công an tỉnh Vĩnh Phúc, sửa đổi nội dung, chiếm quyền điều khiển được xác định là hành vi tấn công mạng.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính pháp.

Theo TS.LS Cường, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính, động cơ, mục đích của hacker tấn công Fanpage và đánh giá hậu quả xảy ra để có hình thức xử lý. Trường hợp có căn cứ xác định hành vi tấn công mạng đã làm gián đoạn hoạt động của công an tỉnh, nguy cơ đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan này thì đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” có khung hình phạt cao nhất là 12 năm tù giam, thấp nhất là 6 tháng tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn bị xử phạt 30 – 200 triệu đồng và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm.

“Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc các cơ quan tổ chức sử dụng nhiều phương tiện điện tử, các nền tảng số khác nhau để thực hiện các hoạt động của cơ quan, tổ chức mình. Bên cạnh những hiệu quả của công nghệ mang lại thì nguy cơ tấn công mạng, bị lộ lọt, đánh cắp thông tin trên không gian mạng ngày càng cao. Bởi vậy các cơ quan tổ chức cần tăng cường công tác bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin, tránh các cuộc tấn công mạng gây tổn hại đến quyền lợi, uy tín, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời cần phát hiện xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó không loại trừ trường hợp sẽ xử lý bằng các chế tài hình sự để ngăn chặn, răn đe”, TS.LS Cường nói.

Đồng quan điểm với TS.LS Đặng Văn Cường, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa cho biết, nếu hành vi của hacker không nghiêm trọng, không gây ra thiệt hại lớn tới mức phải xử lý hình sự thì có thể áp dụng chế tài xử phạt hành chính đối với chủ tài khoản Facebook “Thai Phan”.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa.

“Hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng theo Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Cũng theo điều này, những hành vi như cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin; xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng hay truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số sẽ bị xử phạt 30 - 50 triệu đồng. Như vậy, mức xử phạt hành chính tố đa mà hacker phải đối mặt là 50 triệu đồng”, luật sư Tùng thông tin.

