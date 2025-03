Bất ngờ “lý lịch” đối tượng “‘hổ báo” đánh người sau va chạm giao thông”

Ngày 5-3, Công an phường Hố Nai (TP Biên Hoà, Đồng Nai) tiếp tục tạm giữ đối tượng Nguyễn Huynh (36 tuổi, ngụ phường Tân Hoà) để điều tra liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Huynh tại cơ quan công an

Tại Cơ quan công an, bước đầu Huynh khai, sáng ngày 3-3 đã điều khiển mô tô không biển số lưu thông trên đường Nguyễn Ái Quốc theo hướng từ Công viên 30/4 về trung tâm TP Biên Hoà.

Khi đến ngã ba giáo xứ Bắc Hải (thuộc tổ 54, KP9, phường Hố Nai), xe xảy ra va chạm giao thông với mô tô biển số 18B2-034... do anh Nguyễn Văn Vương (41 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hoà) điều khiển.

Cho rằng thanh niên va quẹt vào xe của mình nhưng không xin lỗi nên Huynh đã xuống xe và lao vào tấn công.

Sau đó, Huynh dừng xe giữa đường rồi xông tới xô đổ xe, dùng tay, chân đánh, đạp liên tiếp vào người anh Vương. Người đi đường can ngăn, nhưng một lúc sau Huynh mới chịu lên xe của mình rời đi.

Hình ảnh Huynh tấn công người khác

Công an bước đầu xác định, thiệt hại về tài sản do vụ va quệt gây ra không đáng kể, nhưng hành vi của Huynh thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác; coi thường pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trậ tự, gây ách tắc giao thông, hoang mang trong dư luận.

Do vậy, Công an phường đã lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung.

Được biết, đối tượng Huynh vào năm 2017 đã bị Toà án Nhân dân TP Biên Hoà tuyên phạt 4 năm tù giam về hành vi cố ý gây thương tích.