Bắt đối tượng tàng trữ ma túy trong khu cách ly tập trung

Thứ Bảy, ngày 19/06/2021 07:21 AM (GMT+7)

Qua kiểm tra, Công an xã Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong khu cách ly tập trung.

Đối tượng N.V.T tại thời điểm bị cơ quan công an bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy trong khu cách ly tập trung.

Chiều nay (18/6), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an xã Đại Sơn, huyện Sơn Động vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trong khu cách ly tập trung, phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 12h00, ngày 17/6, Tổ công tác, Công an xã Đại Sơn làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu cách ly tập trung Trường THCS Quế Sơn, thuộc xã Đại Sơn, Sơn Động phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.T (SN 1989, trú tại thôn Trung Sơn, Đại Sơn, Sơn Động) là lao động tự do tại KCN Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang được đưa về cách ly từ ngày 13/6 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ dưới chiếu trên giường cá nhân của N.V.T tại phòng số 2 trong Khu cách ly 3 tép chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.

Công an xã Đại Sơn đã bàn giao hồ sơ cho Đội Cảnh sát Điều tra tôi phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Sơn Động để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-trong-khu-cach-ly-tap-trung-d512340.ht...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-trong-khu-cach-ly-tap-trung-d512340.html