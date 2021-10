Xác định hacker tấn công Fanpage của Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 10:45 AM (GMT+7)

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu nhận diện được đối tượng tấn công Fanpage công an tỉnh này.

Fanpage của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu của Tiền Phong được biết, khoảng 16h30 ngày 25/10, Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ xấu tấn công, đồng thời đổi tên từ “Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc” thành “Lươn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc (PA05), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh, điều tra. Khoảng 30 phút sau khi bị tấn công, Phòng PA05, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chặn đứng và giành lại quyền kiểm soát.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, “bước đầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng tấn công. Việc tự ý đổi tên trang Fanpage của Công an Vĩnh Phúc là hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, nguồn tin nói.

Trước đó, từ 1/10/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào hoạt động trang Fanpage chính thức của Công an tỉnh tại địa chỉ https://www.facebook.com/ConganVinhPhuc.Official.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh điều tra làm rõ.

