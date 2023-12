Hà Nội: Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker.

Trong đó, có 11 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” trú tại TP Hà Nội gồm: Trần Xuân Minh (SN 1990), trú tại phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân; Đào Anh Dũng (SN 1992), trú tại quận Đống Đa; Hồ Chí Phương (SN 1981), trú tại quận Ba Đình; Đỗ Tiến Dũng (SN 1995), trú tại quận Cầu Giấy; Lê Minh Hoàng (SN 1992), trú tại quận Hoàng Mai; Phạm Thị Hoàng Anh (SN 1992) và Mai Hoàng Phương Trang, cùng trú tại quận Cầu Giấy; Ngô Thị Quỳnh (SN 2003), trú tại quận Thanh Xuân; Nguyễn Văn Hải (SN 1990) và Đặng Văn Hưng (SN 1998), cũng trú tại tỉnh Thái Bình; Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1995), trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức Poker.

Đáng chú ý, trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc” có một số là người nước ngoài như: Harada Naoto (SN 1985), quốc tịch Nhật Bản, đi du lịch ở Hà Nội; Tung Tzu Hsiang (SN 1990), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Lee, Yi-Cheng (SN 1989), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc); Kim Byung Chul (SN 1979), quốc tịch Hàn Quốc; Leem Dong Hyun (SN 1980), quốc tịch Hàn Quốc …

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2019, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó công ty này đã tiến hành các thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Lucas Palace (theo Quyết định số 02/2029/QĐ-HĐTV của Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội).

Tại thời điểm cơ quan Công an kiểm tra, bắt quả tang, có nhiều người nước ngoài và phụ nữ tham gia đánh bạc tại bàn Poker hình bầu dục.

Tháng 3/2022, Công ty TNHH Dịch vụ TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trần Văn Đồng đứng tên hợp đồng thuê 2 căn nhà, địa chỉ tại số 51 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/1 tháng để làm địa điểm tổ chức Câu lạc bộ Lucas Palace. Các bị can Đào Anh Dũng, Trần Xuân Minh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của câu lạc bộ. Sau đó, 2 bị can bàn bạc, thống nhất, Đào Anh Dũng có nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker tại tầng 3, còn Trần Xuân Minh điều hành hoạt động cho khách đánh Poker theo tour lấy giải tại tầng 2.

Lợi nhuận thu được chia nhau theo tỉ lệ: Anh Dũng được 70%, Minh được 30% (từ tháng 6/2023, Anh Dũng chia cho Minh 40% lợi nhuận). Tuy nhiên, do khi Minh vào quản lý Câu lạc bộ Lucas Palace thì số lượng khách đông hơn, làm cho doanh thu tăng cao nên Minh yêu cầu tăng phần trăm hưởng lợi nhuận (từ tháng 9/2023 đến 15/10, Anh Dũng chia cho Minh 50% lợi nhuận). Ngoài ra, bị can Anh Dũng và Minh đã tuyển thêm nhiều nhân viên làm việc theo các bộ phận bảo vệ, chia bài, thu ngân để tổ chức cho khách đánh Poker theo tour lấy giải thưởng và tổ chức cho khách đánh bạc bằng hình thức Poker.

Bị can cầm đầu Trần Xuân Minh (ảnh to) và các bị can tham gia "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức chơi Poker.

Cụ thể, bị can Minh đã tuyển và chỉ đạo Đặng Văn Hưng mở tài khoản ngân hàng, nhờ mở tài khoản không chính chủ để chuyển và nhận tiền mua bán chíp với khách đánh bạc; còn Lê Minh Hoàng có nhiệm vụ mua bán chíp cho khách đến đánh bạc, cuối ngày sẽ kiểm đếm chíp của khách đánh bạc cắt phế cho câu lạc bộ, thống kê tổng tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi Poker.

Đối với bị can Nguyễn Đăng Mạnh được đối tượng Anh Dũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân tầng 2 của khách đánh tour, cuối ngày kiểm đếm số chíp thu tiền phế của khách đến đánh bạc tại tầng 3, giám sát nhân viên làm việc trong câu lạc bộ; còn đối tượng Hồ Chí Phương có nhiệm vụ bảo vệ, hướng dẫn cho khách lên tầng 3 để đánh bạc, khách người Việt Nam đến đánh bạc phải đến đánh giải nhiều lần và được sự đồng ý của Phương, đối với khách đánh bạc là người nước ngoài thì Phương duyệt ngay cho khách lên tầng 3 đánh bạc mà không cần biết có phải khách từng đến chơi hay không.

Bị can Mai Hoàng Phương Trang và Phạm Thị Hoàng Anh.

Về phía bị can Nguyễn Văn Hải có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý thẻ từ mở cửa thang máy cho khách lên tầng 3 để đánh bạc; bị can Ngô Thị Quỳnh có nhiệm vụ đăng ký thẻ thành viên cho khách, nhắn tin, gọi điện theo danh sách các con bạc thường xuyên đến câu lạc bộ để đánh bạc; đối với Đỗ Tiến Dũng có nhiệm vụ quản lý, sắp xếp khách vào các bàn để đánh bạc và phân công nhân viên chia bài (Dealer) theo thời gian mỗi ca là 1 tiếng đồng hồ thì sẽ thay nhân viên chia bài khác.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Lucas Palace đã thu hút hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi Poker theo tour lấy giải thưởng và đánh bạc bằng hình thức Poker. Khách có nhu cầu đánh bạc bằng hình thức Poker thì sẽ được các nhân viên trên hướng dẫn lên tầng 3 mua điểm chíp, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng Vip 1, 2 và 3. Quá trình đánh bạc, người chơi đã sử dụng điểm chíp đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván cắt phế 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chíp cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Ngày 15/10/2023, Câu lạc bộ Lucas Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức Poker tại phòng Vip 1, Vip 3 tầng 3 thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện bắt quả tang. Tại phòng Vip 1 do Mai Hoàng Phương Trang (Dealer) đang chia bài cho 9 đối tượng: Nguyễn Văn Huân, Nguyễn Phan Long, Harada Naoto, Tung Tzu Hsiang, Lee Yi-Cheng, Kim Byunh Chul, Tạ Nữ Quỳnh Anh, Leem Dong Hyun, Nguyễn Vinh Quang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng 144.580 điểm tương đương 144.580.000 đồng.

Tại phòng Vip 3 do Phạm Thị Hoàng Anh (Dealer) đang chia bài cho 7 đối tượng, gồm: Đinh Mạnh Hà, Trần Công Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Quân, Lưu Tuấn Tùng, Vũ Phúc Dương đang đánh bạc bằng hình thức Poker. Thu giữ số phỉnh tổng cộng: 139.750 điểm tương đương 139.750.000 đồng.

Vật chứng thu giữ, gồm: 2 bàn Poker hình bầu dục, 18 ghế tựa, 5 CPU; 2 ổ cứng; hơn 100 bộ bài tây; 3 camera; 1 máy tính xách tay; 1 thùng chíp; hơn 283 triệu đồng; 400 USD; 34 điện thoại di động; 284.330 điểm chíp tương đương hơn 284 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker khoảng trên 20 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi các đối tượng có liên quan.

