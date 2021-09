Đi bán gà không có giấy đi đường còn rút dao đâm liên tiếp vào thiếu tá công an

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 12:45 PM (GMT+7)

Khi bị tổ công tác lập biên bản vì ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, An đã chống đối và bỏ chạy. Không những thế, đối tượng còn rút dao đâm liên tiếp về phía thiếu tá công an.

Nguyễn Văn An tại bị bắt tạm giam.

Ngày 2/9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn An (33 tuổi, ngụ ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú) về hành vi chống người thi hành công vụ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào chiều 26/8, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch xã Đại An thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc ấp Chợ, xã Đại An, huyện Trà Cú thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Hai thanh niên này khai tên là Nguyễn Văn An và Trầm Văn Thanh (ngụ ấp Giồng Đình, xã Đại An) chở theo 2 con gà và trình bày lý do là đang đi bán gà. Qua kiểm tra, Thanh và An không xuất trình được giấy đi đường nên lập biên bản vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết nhưng hai thanh niên này không chấp hành và bỏ chạy.

Nhận thấy tình hình phức tạp nên thiếu tá Lê Trần Nghĩa - Trưởng Công an xã Đại An có mặt để phối hợp giải quyết vụ việc nhưng bị An dùng dao đâm liên tiếp, rất may thiếu tá Nghĩa kịp thời né tránh nên không bị thương. Sau khi bị tổ công tác xịt hơi cay để khống chế, An đã bỏ trốn về nhà Thanh.

Xét thấy Nguyễn Văn An có hành vi dùng vũ lực để cản trở lực lượng tuần tra thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn An.

