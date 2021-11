Hà Nội: “Đầu trần” đi xe, thanh niên rút dao múa võ khi gặp cảnh sát 141

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 08:42 AM (GMT+7)

Khi bị tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên đã rút dao bấm ra múa võ trước mặt cán bộ cảnh sát

Phạm Công Quý bỏ chạy sau màn “múa võ” đe doạ cảnh sát 141.

Ngày 13/11, thông tin từ Tổ công tác Y3/141, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng Phạm Công Quý (SN 1988, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng tang vật là một con dao nhọn và phương tiện cho Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội để xử lý về hành vi rút dao đe doạ lực lượng công an.

Theo đó, chiều 12/11, Tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Mã - Giang Văn Minh thuộc địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội theo hướng đi Nguyễn Thái Học.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy Honda Vision, có biểu hiện nghi vấn nên đã phát hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, nam thanh niên này đã dừng xe, bất ngờ rút dao “múa võ” đe doạ lực lượng công an. Sau màn “múa võ”, nam thanh niên bỏ chạy về hướng công viên Thủ Lệ rồi chạy vào hầm một nhà dân.

Lực lượng cảnh sát 141 đã truy đuổi, yêu cầu nam thanh niên này chấp hành, hợp tác với lực lượng công an đồng thời giao nộp vũ khí. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, nam thanh niên đã giao nộp con dao nhọn và được đưa về chốt làm việc. Tại đây, danh tính nam thanh niên được làm rõ là Phạm Công Quý.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

