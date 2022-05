Giữ con riêng của người yêu để ép về sống chung

Cơ quan công an đã tìm thấy cháu P. tại nhà của Minh sau khi nhận tin trình báo của mẹ cháu bé.

Trương Văn Minh tại trụ sở công an.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Thành Công, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo đó, ngày 1/5, Công an xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình nhận được đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 1989, trú tại xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, Cao Bằng) về việc ngày 1/5, con trai chị là cháu N.H.P. (sinh tháng 1/2022) bị Trương Văn Minh bắt đi, dù chị T. không đồng ý và ngăn cản.

Quá trình điều tra, xác minh, đến khoảng 5h ngày 2/5, tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an xã Thành Công, TP Phổ Yên xác định cháu P. đang ở tại nhà của Minh. Cơ quan công an đã giải cứu thành công và đưa cháu P. về với gia đình chị T.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận bản thân có quan hệ tình cảm với chị T. Trong khoảng thời gian này, chị T. và Minh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Để ép người yêu về sống chung với mình ở Thái Nguyên, Minh đã bế cháu P. về nhà của mình.

Theo cơ quan chức năng, Minh là đối tượng nghiện ma túy.

