Dựng chuyện tranh chấp đất đai để lừa người yêu 1,3 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 15/04/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Đông Đức (SN 1984), trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 29/3, Công an huyện Bình Xuyên, tiếp nhận tố giác của chị N.T.H (SN 1986), trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về việc chị bị Đỗ Đông Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Bình Xuyên lấy lời khai đối tượng Đỗ Đông Đức

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra, xác định: Thông qua mạng xã hội, Đức quen biết và phát sinh tình cảm với chị H. Từ ngày 19/3 đến ngày 29/3, Đức đến nhà chị H ở TP Yên Bái chơi và đưa ra thông tin “bịa đặt” có thửa đất đang tranh chấp với chú ruột ở khu đô thị Nam Đầm Vạc, ở Vĩnh Phúc cần 1,5 tỷ đồng để giải quyết.

Sau khi xong việc, Đức sẽ chuyển nhượng thửa đất trên và về ở cùng với chị H. Tin tưởng người yêu, chị H đã đi vay 1,3 tỷ đồng để đưa cho Đức giải quyết tranh chấp… Nhận được tiền, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với chị H.

Quá trình điều tra, Công an huyện Bình Xuyên xác định đối tượng Đức đang bỏ trốn tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ngày 3/4, tổ công tác của Công an huyện đã đến địa bàn trên, yêu cầu Đức về trụ sở Công an huyện để làm việc.

Đối tượng Đỗ Đông Đức

Tại cơ quan Công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Đông Đức về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thu giữ 1 xe ô tô, 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản liên quan.

