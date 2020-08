Gia thế “khủng” của những đối tượng nghi liên quan đến vụ bắn chết "trùm giang hồ"

Thứ Sáu, ngày 07/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Hàng trăm cảnh sát bao vây, phong tỏa ngôi nhà của “thiếu gia chơi xe”. Cuộc khám xét kéo dài nhiều giờ đồng hồ khép lại bằng hình ảnh cảnh sát áp giải T.N.K ra xe bít bùng trong tiếng khóc ngất của người mẹ. K. được ch là kẻ sai đàn em nổ súng bắn chết “trùm giang hồ” Đ.Q.L sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Cuộc khám xét trong đêm mưa

Ngày 7/8, 1 cán bộ cục Cảnh sát hình sự (C02) bộ Công an xác nhận thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ nhiều nghi phạm có liên quan đến vụ nổ súng bắn chết Đ.Q.L (48 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xảy ra vào ngày 25/7. Cụ thể, đơn vị đã bắt giữ N.V.T (38 tuổi), T.N.K (27 tuổi) và N.T.P, cùng ngụ huyện Châu Thành. Trong số này, K. bị tình nghi là đối tượng chủ mưu, lệnh cho đàn em bắn chết Đ.Q.L.

Theo tìm hiểu của PV, cuộc truy bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng được lực lượng chức năng tiến hành từ cuối ngày 5/8. Trao đổi với PV, chị L.T.M.H. (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cho biết, vào 16h chiều 5/8, người dân thấy rất nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát trước khu vực công ty kinh doanh dịch vụ vận tải T.C, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Ngay sau đó, cả trăm cảnh sát nhanh chóng phong tỏa 2 đầu đường, cách trụ sở của công ty T.C khoảng 50m. Một số xe chuyên dụng cùng lực lượng chức năng cũng xuất hiện ngay trước sân trụ sở này.

Phát hiện nhiều xe chuyên dụng của công an xuất hiện trước trụ sở công ty T.C, ngay từ 16h ngày 5/8, người dân hiếu kỳ đã tụ tập, vây quanh khu vực này theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

“Thấy có nhiều công an, xe chuyên dụng, người dân hiếu kỳ, kéo đến xem. Càng về chiều, người dân càng tụ tập đông hơn khiến công an phải cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi phong tỏa, tôi thấy nhiều công an đi vào bên trong nhà. Họ làm việc trong đó rất lâu. Sau đó, tôi thấy công an dẫn giải 2 người bị bịt mặt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhận ra T.N.K. Tại Tiền Giang, K. nổi tiếng là thiếu gia chịu chơi và từng là đối tượng “hot face” một thời”, chị H. thông tin.

Thời điểm K. được lực lượng làm nhiệm vụ dẫn giải ra xe chuyên dụng, 1 người phụ nữ có tuổi liên tục khóc ngất. Người dân địa phương cho biết, người này là mẹ của K. Tận mắt chứng kiến cậu con trai cưng bị lực lượng chức năng áp giải ra xe, bà liên tục khóc và ngã quỵ trong mưa. Sau đó, đoàn xe đặc chủng cùng hàng trăm cảnh sát tiếp tục di chuyển đến nhà riêng của gia đình K. tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành khám xét. Ngay trong đêm, lực lượng làm nhiệm vụ cũng khám xét 1 căn nhà mặt tiền ở xã Tân Lý Tây. Tại các nơi khám xét, công an phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn, dao tự chế…

Các đối tượng tình nghi bị lực lượng làm nhiệm vụ bịt mặt, dẫn giải ra xe chuyên dụng ngay trong đêm.

“Thiếu gia” sai đàn em bắn hạ “địch thủ”

Trao đổi với PV, 1 cán bộ Công an tỉnh Long An cho biết, các đối tượng trên bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến vụ Đ.Q.L. bị bắn chết. Trước đó, L. cùng N.V.T chở nhau bằng xe máy trên đường hướng từ tỉnh Tiền Giang về Long An. Đến đoạn đường vắng, có 1 chiếc xe máy ép sát phía sau. Sau đó, các đối tượng ngồi trên xe này nổ súng bắn gục L. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nhận định đây là vụ giết người hết sức manh động, Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện, nạn nhân bị bắn bằng súng hoa cải. Trên thi thể có nhiều đầu đạn. Công an đặt nghi vấn vì sao đi chung xe nhưng chỉ có L. bị bắn, trong khi T. lại không xây xước gì. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tập trung điều tra, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Đấu tranh khai thác những đối tượng này, công an xác định, K. là đối tượng trực tiếp lên kế hoạch, sai đàn em bắn chết Đ.Q.L nên truy bắt.

Thời điểm đối tượng K. bị áp giải ra xe, một người phụ nữ có tuổi liên tục kêu gào, khóc ngất. Người này được cho là mẹ ruột của K.

Một cán bộ điều tra tiết lộ, nguyên nhân K. sai đàn em bắn hạ L. là do mâu thuẫn trong việc làm ăn. Cả hai đều là thành phần “có máu mặt” trong giới giang hồ tỉnh Tiền Giang. Theo tìm hiểu của PV, Đ.Q.L được xem như “trùm giang hồ”, có nhiều đàn em tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành. Sau khi bị bắn chết, nhiều đàn em và gia đình của L. đã tổ chức đám tang cho “đại ca” hết sức rầm rộ. Những người này chở quan tài của L. đi lòng vòng trên Quốc lộ 1A khiến ngã ba giao lộ Hòa Tịnh thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành ùn tắc cục bộ. Sự việc khiến Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Long An phải phối hợp đảm bảo an ninh trật tự các tuyến đường có đoàn xe đi qua.

Trong khi đó, tại địa phương, K. nổi tiếng là thiếu gia giàu có, thích sưu tầm xe có biển số độc với giá “trên trời”. “K. được dân ở đây đặt cho biệt danh là “thiếu gia chơi xe”. Trước đó, K. từng mua chiếc xe hiệu Honda SHmode có biển số “ngũ quý 9” với giá nửa tỷ đồng. Trước khi bị bắt, K. được nhiều người ngưỡng mộ, xem như thần tượng vì cha mẹ có gia tài kếch xù, vợ đẹp, con khôn, con nhà gia thế”, 1 người quen biết K. tiết lộ.

Gia đình, "đàn em" tổ chức đám tang đình đám cho "đại ca giang hồ" Đ.Q.L. Những người này chở quan tài của nạn nhân đi lòng vòng trên đường Quốc lộ 1A.

Cũng theo người này, tại địa phương, K. cũng được xem như một tay anh chị có máu mặt. Thời gian gần đây, giữa K. và “ông trùm” Đ.Q.L thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một người tự xưng là đàn em của K. tiết lộ, “thiếu gia chơi xe” và “ông trùm” Đ.Q.L có làm ăn chung với nhau. Tuy nhiên, gần đây, quan hệ của 2 người không tốt đẹp. “Trước khi L. bị bắn chết, người của L. cũng nhiều lần xô xát với người của K. Những lần như vậy, người của K. bị chém, đâm trọng thương. Có người suýt mất mạng. Đây là vụ việc chấn động địa phương không chỉ vì cách thức ra tay tàn độc mà còn là cuộc đụng độ giữa đại gia và một bên là đại ca có tiếng”, người này tiết lộ.

Vào 16h ngày 25/7, Đ.Q.L (48 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cùng N.V.T (38 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển xe máy BKS 63B3 – 088xx đi trên Quốc lộ 1A hướng từ tỉnh Tiền Giang lên tỉnh Long An. Khi xe đến đối diện quán cơm Yến Nhi (TP.Tân An, tỉnh Long An) thì có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy BKS 59U1 – 706xx kè theo phía sau. Sau đó, 2 đối tượng này điều khiển xe vượt lên áp sát vào phương tiện của L., móc 1 vật giống súng bắn về phía nạn nhân. Sau tiếng nổ lớn, L. ngã xuống đường tử vong.

