Uẩn khúc vụ cô gái trẻ nghi bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn trúng ngực trái

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 21:00 PM (GMT+7)

Nghe tiếng la hét, người dân trong hẻm nhỏ tỉnh giấc, chạy ra trước nhà xem xét, thấy cảnh hỗn chiến kinh hoàng của một nhóm người. Sau đó, mọi người phát hiện cô gái trẻ nghi bị trúng đạn nằm bất động nên đưa đến bệnh viện.

Tiếng súng nổ chát chúa lúc sáng sớm

Ngày 23/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 1 cô gái bị trọng thương nghi do trúng đạn. Nạn nhân tên L.T.T (20 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), đang được điều trị tại 1 bệnh viện ở TP.HCM.

Theo thông tin từ người dân địa phương, khoảng 5h30 ngày 21/6, nhiều người sống tại hẻm 19 đường Tôn Đức Thắng (khu phố Long Thới, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành) bị đánh thức bởi tiếng súng nổ chát chúa. Một số người hoảng hốt thức dậy, chạy ra trước nhà kiểm tra. Nhiều người còn nhầm tưởng người nào đó đốt pháo trái phép. Mở cửa quan sát, người dân thấy 1 nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến. Sau đó, nhiều người tháo chạy, bỏ lại hiện trường khoảng 3-4 chiếc xe máy.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường từ sáng sớm.

Khi cuộc hỗn chiến kết thúc, mọi người phát hiện 1 cô gái bị thương, chảy nhiều máu, nằm tại căn nhà gần đó. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đa khoa tư nhân Cao Văn Chí cấp cứu. Vết thương của nạn nhân nghi do súng gây ra, các bác sĩ đã sơ cứu và chuyển viện. Hiện tại, nạn nhân T. đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc. “Công an phong tỏa hiện trường từ sáng sớm cho đến hơn 13h ngày 21/6. Họ điều tra cẩn thận và thu giữ mấy chiếc xe máy bị vứt lại ở nơi xảy ra vụ nổ súng. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến tại địa phương mình sinh sống xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng”, anh anh Ngô Văn H., sống tại hẻm 19 cho biết.

Nghi viên đạn găm vào ngực trái cô gái trẻ

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh H. kể: “Không còn nghe tiếng súng, tôi mới dám hé cửa xem có sự vụ gì thì thấy các nam thanh niên thuê trọ trong hẻm đang cầm hung khí hỗn chiến. Nhiều người tháo chạy, bỏ lại cả xe máy ở hiện trường. Thấy cô gái bị thương, nhóm nam thanh niên cùng người dân đưa cô gái đến bệnh viện Cao Văn Chí cấp cứu”.

Chị Phụng T., cũng sống cách hiện trường vụ việc khoảng vài căn nhà cho biết: “Lúc đầu, tôi thấy mấy thanh niên đó vác hung khí đi hiên ngang lắm. Thế nhưng, khi công an xuống, tôi thấy họ liền đổi thái độ hiền lành, hợp tác điều tra. Họ mới đến đây thuê trọ, sinh hoạt khép kín, nhìn tướng người bặm trợn, xăm trổ nên bà con ở đây không dám qua lại. Về phần cô gái bị thương, tôi không rõ cô ấy sống cùng nhóm người đó hay người đi đường bị đạn lạc nữa”.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Cũng theo chị T., sau vụ việc, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau, 1 người dân tiết lộ, khoảng 2h sáng 21/6, họ thấy nhóm thanh niên khác chạy gần 20 chiếc xe máy di chuyển từ Trảng Bảng về hướng thị xã Hòa Thành. Tuy nhiên, việc nhóm người này có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến cô gái tên T. bị thương hay không thì phải chờ cơ quan điều tra truy xét.

Chị Nguyễn Ngọc P. có mặt tại bệnh viện Cao Văn Chí vào thời điểm nạn nhân T. được đưa vào cấp cứu, tiết lộ: “Tôi đưa người thân đi cấp cứu tại bệnh viện thì được các bác sĩ đề nghị hỗ trợ giữ tay chân cô gái. Cô ấy bị thương, mất nhiều máu, toàn thân co giật. Tôi thấy và nghe bác sĩ nói nạn nhân bị trúng đạn ở ngực trái, trên trán có một vết sưng rất to”.

“Lúc đầu, bác sĩ hỏi những người đưa nạn nhân vào bệnh viện, họ nói cô gái bị cướp. Bác sĩ hỏi bị súng bắn phải không thì họ cứ quanh co không khẳng định. Chứng kiến cảnh cô gái co giật do vết thương, mọi người trong phòng cấp cứu rất xót xa. Cô gái còn rất trẻ”, chị P. chia sẻ.

Theo những người quen biết với nạn nhân T., cô này quê ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đến Hòa Thành thuê trọ, làm công nhân. Hiện tại, họ cũng không rõ nguyên nhân khiến cô gái trọng thương.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uan-khuc-vu-co-gai-tre-nghi-bi-ke-la-mat-no-sung-ban-trung-nguc-trai-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uan-khuc-vu-co-gai-tre-nghi-bi-ke-la-mat-no-sung-ban-trung-nguc-trai-a479891.html